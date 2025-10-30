Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Kendra Drishti Yog 2025 : बन रहा है दुर्लभ केंद्र दृष्टि योग, इन राशियों की किस्मत पलट सकती है रातों-रात

Kendra Drishti Yog 2025 : 3 नवंबर 2025 को शुक्र और गुरु ग्रह के बीच बन रहा केंद्र दृष्टि योग इन 3 राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। जानें किन राशियों पर बरसेगा धन, मान-सम्मान और सफलता का आशीर्वाद।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 30, 2025

Kendra Drishti Yog 2025

Kendra Drishti Yog 2025 (photo- gemini ai)

Kendra Drishti Yog 2025: ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति का बदलना हमारे जीवन पर सीधा असर डालता हैं। कुछ योग शुभ फल देते हैं तो कुछ चुनौतियों से भरे साबित हो सकते हैं। ऐसे में नवंबर का महीना खास होने वाला है क्योंकि इस महीने शुक्र और गुरु ग्रह एक अद्भुत योग बनने वाला हैं, जिसे केंद्र दृष्टि योग कहा जाता है। यह योग धन, सफलता और मान-सम्मान से जुड़ा माना गया है और इसका प्रभाव कुछ राशियों पर बेहद शुभ रहने वाला है।

कब बन रहा है केंद्र दृष्टि योग?

3 नवंबर 2025 को सुबह 4 बजकर 44 मिनट पर शुक्र और गुरु ग्रह एक-दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर होने जा रहा है। जब दो ग्रह ऐसे समकोण पर आते हैं, तब केंद्र दृष्टि योग का निर्माण होता है। यह स्थिति ज्योतिष के अनुसार बेहद शुभ मानी जाती है क्योंकि यह अपने साथ जातकों के लिए समृद्धि, तरक्की और सौभाग्य लेकर आती है।

किन राशियों को मिलेगा इस योग का लाभ?

धनु राशि (Sagittarius)

केंद्र दृष्टि योग धनु राशि के जातकों के लिए बेहद फलदायी साबित हो सकता है। इस दौरान अचानक धनलाभ के योग बनेंगे। अगर आप नौकरी में हैं, तो प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की संभावना है। वहीं, बिजनेस करने वालों को पुराने निवेश से मुनाफा मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

वृषभ राशि (Taurus)

शुक्र ग्रह वृषभ राशि के स्वामी हैं, और जब वे गुरु की दृष्टि में आते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बेहद शुभ होती है। इस दौरान आपको मान-सम्मान मिलेगा, पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। करियर में नई दिशा मिल सकती है और लंबे समय से अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। किसी यात्रा से लाभ हो सकता है या कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है।

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए भी यह योग किसी वरदान से कम नहीं होगा। केंद्र दृष्टि योग से धन की आवक बढ़ेगी और पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे। निवेश से अच्छा फायदा मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह समय विस्तार और प्रगति का संकेत देता है।

ये भी पढ़ें

Grah Gochar 2025: धन लाभ के योग! विशाखा नक्षत्र में ग्रहों का संगम दे सकता है 3 राशियों को बड़ा फायदा
धर्म/ज्योतिष
Grah Gochar 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Oct 2025 03:23 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Kendra Drishti Yog 2025 : बन रहा है दुर्लभ केंद्र दृष्टि योग, इन राशियों की किस्मत पलट सकती है रातों-रात

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Premanand Maharaj : इन 48 मिनटों में भोजन जहर समान, प्रेमानंद महाराज ने बताया खाना खाने का सही समय

Premanand Maharaj
धर्म

Mars-Mercury Conjunction Horoscope : मंगल-बुध की खास युति से इन राशियों पर बरस सकता है धन-दौलत, खुलेगी सफलता की नई राह

Mars-Mercury Conjunction Horoscope
धर्म/ज्योतिष

गोपाष्टमी के पावन अवसर भक्ति और आस्था का माहौल

अलवर

Masik Rashifal November 2025 : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा?

Masik Rashifal November 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 30 October 2025 : गुरुवार 30 अक्टूबर राशिफल : मकर राशि में चंद्रमा, इन 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता

Aaj Ka Rashifal 30 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.