Kendra Drishti Yog 2025 : बन रहा है दुर्लभ केंद्र दृष्टि योग, इन राशियों की किस्मत पलट सकती है रातों-रात

Kendra Drishti Yog 2025 (photo- gemini ai)
Kendra Drishti Yog 2025: ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति का बदलना हमारे जीवन पर सीधा असर डालता हैं। कुछ योग शुभ फल देते हैं तो कुछ चुनौतियों से भरे साबित हो सकते हैं। ऐसे में नवंबर का महीना खास होने वाला है क्योंकि इस महीने शुक्र और गुरु ग्रह एक अद्भुत योग बनने वाला हैं, जिसे केंद्र दृष्टि योग कहा जाता है। यह योग धन, सफलता और मान-सम्मान से जुड़ा माना गया है और इसका प्रभाव कुछ राशियों पर बेहद शुभ रहने वाला है।
3 नवंबर 2025 को सुबह 4 बजकर 44 मिनट पर शुक्र और गुरु ग्रह एक-दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर होने जा रहा है। जब दो ग्रह ऐसे समकोण पर आते हैं, तब केंद्र दृष्टि योग का निर्माण होता है। यह स्थिति ज्योतिष के अनुसार बेहद शुभ मानी जाती है क्योंकि यह अपने साथ जातकों के लिए समृद्धि, तरक्की और सौभाग्य लेकर आती है।
केंद्र दृष्टि योग धनु राशि के जातकों के लिए बेहद फलदायी साबित हो सकता है। इस दौरान अचानक धनलाभ के योग बनेंगे। अगर आप नौकरी में हैं, तो प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की संभावना है। वहीं, बिजनेस करने वालों को पुराने निवेश से मुनाफा मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
शुक्र ग्रह वृषभ राशि के स्वामी हैं, और जब वे गुरु की दृष्टि में आते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बेहद शुभ होती है। इस दौरान आपको मान-सम्मान मिलेगा, पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। करियर में नई दिशा मिल सकती है और लंबे समय से अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। किसी यात्रा से लाभ हो सकता है या कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है।
तुला राशि वालों के लिए भी यह योग किसी वरदान से कम नहीं होगा। केंद्र दृष्टि योग से धन की आवक बढ़ेगी और पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे। निवेश से अच्छा फायदा मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह समय विस्तार और प्रगति का संकेत देता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग