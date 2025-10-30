Kendra Drishti Yog 2025 : बन रहा है दुर्लभ केंद्र दृष्टि योग, इन राशियों की किस्मत पलट सकती है रातों-रात

Kendra Drishti Yog 2025: ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति का बदलना हमारे जीवन पर सीधा असर डालता हैं। कुछ योग शुभ फल देते हैं तो कुछ चुनौतियों से भरे साबित हो सकते हैं। ऐसे में नवंबर का महीना खास होने वाला है क्योंकि इस महीने शुक्र और गुरु ग्रह एक अद्भुत योग बनने वाला हैं, जिसे केंद्र दृष्टि योग कहा जाता है। यह योग धन, सफलता और मान-सम्मान से जुड़ा माना गया है और इसका प्रभाव कुछ राशियों पर बेहद शुभ रहने वाला है।