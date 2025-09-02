Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Last Chandra Grahan 2025: साल का अंतिम चंद्रग्रहण 4 राशियों के लिए संकटकारी, ज्योतिषी से जानिए

Last Chandra Grahan 2025: साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है, जो भारत में भी दिखाई देगा। जानें इसका समय, राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव और अशुभ असर कम करने के उपाय।

भारत

Dimple Yadav

Sep 02, 2025

Last Chandra Grahan 2025
Last Chandra Grahan 2025 (photo- freepik)

Last Chandra Grahan 2025: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को हमेशा से काफी खास और महत्वपूर्ण कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान कोई भी मांगलिक या शुभ काम नहीं करना चाहिए। कुछ ही दिन में इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलने वाला है। अब जब ग्रहण भारत में लग रहा है तो इसका असर राशियों पर भी देखने को मिलेगा। कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर ग्रहण का काफी बुरा प्रभाव पडे़गा। तो आइए जानते हैं ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से उन 4 राशियों को बारे में जिसे नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।

कब लगेगा चंद्र ग्रहण?

इस साल चंद्र ग्रहण 7 सितंबर (रविवार) को लगने वाला है। यह रात 9 बजकर 58 मिनट से शुरू होगा और 8 सितंबर की रात 1 बजकर 26 मिनट पर खत्म होगा। इस बार का ग्रहण ब्लड मू” के रूप में दिखाई देने वाला है, यानी उस दौरान चंद्रमा पूरी तरह लाल रंग का हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

Chandra Grahan 2025 Sutak Kaal: 7 सितंबर को चार घंटे तक पूर्ण चंद्र ग्रहण, जानिए भारत में कब से कब तक रहेगा सूतक काल
धर्म-कर्म
Chandra Grahan 2025 Sutak Kaal

इन राशियों पर होगा अशुभ असर

कर्क राशि

जैसा की हम जानते हैं कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, इसलिए इस राशि के लोगों पर ग्रहण का ज्यादा असर पड़ेने वाला है। इस दौरान कर्क राशि के जातकों को मानसिक तनाव, बेचैनी और सेहत संबंधी परेशानियां होने वाली हैं। इस समय रिश्तों में भी सावधानी बरतनें की जरूरत है।

कन्या राशि

इस बार का ग्रहण कन्या राशि के छठे भाव में लग रहा है, जो कि शुभ नहीं माना जाता। आपके कामों में रुकावट आ सकती है, नई शुरुआत से बचें। पैसों का नुकसान और रिश्तों में खटास की संभावना है।

कुंभ राशि

यह ग्रहण आपकी राशि में ही लग रहा है। इसलिए कुंभ राशि वालों को सतर्क रहना चाहिए। सेहत पर बुरा असर हो सकता है और परिवार या दोस्तों से विवाद बढ़ सकते हैं।

मीन राशि

मीन राशि के बारहवें भाव में ग्रहण लग रहा है। यह भाव हानि का माना जाता है। इस दौरान खर्च बढ़ सकते हैं और मानसिक तनाव भी रहेगा।

क्या करें उपाय?

यदि आप ग्रहण के अशुभ प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। जरूरतमंदों को भोजन और सफेद वस्त्र दान करें। ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और मन को शांत रखें। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

ये भी पढ़ें

श्राद्ध पक्ष में लगेंगे दो ग्रहण : 7 को चंद्र ग्रहण, 21 को सूर्य ग्रहण
भीलवाड़ा
There will be two eclipses in Shradh Paksha: Lunar eclipse on 7th, Solar eclipse on 21st

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

religion

Published on:

02 Sept 2025 12:08 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Last Chandra Grahan 2025: साल का अंतिम चंद्रग्रहण 4 राशियों के लिए संकटकारी, ज्योतिषी से जानिए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट