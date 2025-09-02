Last Chandra Grahan 2025: साल का अंतिम चंद्रग्रहण 4 राशियों के लिए संकटकारी, ज्योतिषी से जानिए

Last Chandra Grahan 2025: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को हमेशा से काफी खास और महत्वपूर्ण कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान कोई भी मांगलिक या शुभ काम नहीं करना चाहिए। कुछ ही दिन में इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलने वाला है। अब जब ग्रहण भारत में लग रहा है तो इसका असर राशियों पर भी देखने को मिलेगा। कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर ग्रहण का काफी बुरा प्रभाव पडे़गा। तो आइए जानते हैं ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से उन 4 राशियों को बारे में जिसे नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।