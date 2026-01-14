Makar Sankranti 2026: सूर्य का हुआ मकर राशि में प्रवेश, इतने बजे तक रहेगा पुण्यकाल

जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे संक्रांति कहा जाता है। साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर और कर्क संक्रांति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण काल को देवताओं का समय माना जाता है, जिसमें किया गया दान, जप और तप कई गुना फल देता है।