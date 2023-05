Mangal Ka Kark Rashi Me Gochar 2023: जल्द बन रहा है दरिद्र योग, इन राशियों का होगा अमंगल, इन्हें मिलेंगी जीवनभर की खुशियां

भोपालPublished: May 04, 2023 11:25:35 am Submitted by: Sanjana Kumar

Mars Transit in Cancer 2023 will make Daridra Yog, Effect on Your zodiac sign: वहीं कर्क में इनकी अवस्था नीच मानी गई है। माना जाता है कि जब भी मंगल इन राशियों में होते हैं, तो यह अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं। जहां ये सकारात्मक प्रभाव देने वाले हो सकते हैं। कोई भी ग्रह जब गोचर करता है, तो उसका शुभ या अशुभ प्रभाव सम्पूर्ण मनुष्य जाति, देश-विदेश पर पड़ता है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जाने 10 मई को मंगल ग्रह के गोचर से किन राशियों का मंगल करेंगे और किन राशियों के लिए अमंगल की परिस्थितियां पैदा करेंगेï?