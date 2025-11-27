Hatheli Par Til : हथेली पर तिल होना शुभ या अशुभ? जानिए इसका मतलब

ऐसा कहा जाता है कि जिनकी हथेलियों के बीच में तिल होता है वो लोग बहुत ही धनवान होते हैं। उनको कभी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों की बाईं हाथ की हथेली पर तिल होता है, वो लोग बहुत ही खर्चीले होते हैं। उनके पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। दाहिने हाथ की हथेली पर तिल होने से व्यक्ति की किस्मत चमकती है और उसका भाग्य उसका साथ हमेशा देता है। आइए जानें कि हथेली पर तिल होना शुभ है या अशुभ।