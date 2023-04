Navpancham Rajyoga 2023: 300 साल बाद बना नवपंचम राजयोग, इन 3 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

भोपालPublished: Apr 06, 2023 12:54:26 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Navpancham Rajyog 2023: these 3 zodiac luck will be shine as sun: इस तरह शनि का उदय और मंगल गोचर मिलकर नवपंचम राजयोग बना रहे हैं. दरअसल, इस समय शनि से मंगल पंचम और मंगल से शनि नवम भाव में विराजे हैं। यह नवपंचम राजयोग 3 राशि के लोगों के लिए बेहद शुभ और लाभकारी साबित होगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा आपको बता रहे हैं नवपंचम राजयोग किन राशियों के दिन बदलने जा रहा है...