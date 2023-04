Shukra Gochar in April 2023: आज से इन राशियों राशियों के लोगों को मिलेगा वैभव, यश-कीर्ति, पाएंगे ऊंचा मुकाम

भोपालPublished: Apr 06, 2023 12:21:52 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shukra Gochar 2023: Made Malavya Rajyoga to be rich these zodiac signs: शुक्र के गोचर से बने मालव्य राजयोग का प्रभाव राशि चक्र की सभी 12 राशियों पर शुभ या अशुभ रूप से पड़ेगा। लेकिन कुछ राशियां ऐसी है जिन्हें शुक्र के गोचर और उससे बने मालव्य राजयोग के कारण लाभ ही लाभ मिलेगा। यश-कीर्ति के साथ ही इन्हें कॅरियर में उन्नति भी मिलेगी। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जाने मालव्य राजयोग का लाभ उठाने वाली कौन सी हैं भाग्यशाली राशियां...