Number 5 Numerology Tips : अपने आकर्षक व्यक्तित्व से लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं अंक 5 वाले लोग, इस गुण के कारण हर काम में मिलती है सफलता

Astrology and Spirituality

Submitted by:

(Numerology tips for mulank 5) पत्रिका.कॉम के इस लेख एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड न्यूमेरोलॉजिस्ट अंजना गुप्ता आपको बता रही हैं कैसे होते हैं अंक 5 वाले लोग, किस क्षेत्र में मिलती है इन्हें तरक्की...

(Numerology tips for mulank 5) अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के गुण, स्वभाव, आदतें यहां तक कि भविष्य का आसानी सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपना मूलांक सही तौर पर पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी महीने में 5, 14 और 23 तारीख को जन्में हैं, तो आपका मूलांक 5 माना जाता है। मूलांक 5 वाले बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। (Numerology tips for mulank 5) अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 का संबंध बुध ग्रह से माना गया है। जबकि ज्योतिषशास्त्र में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। (Numerology tips for mulank 5) पत्रिका.कॉम के इस लेख एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड न्यूमेरोलॉजिस्ट अंजना गुप्ता आपको बता रही हैं कैसे होते हैं अंक 5 वाले लोग, किस क्षेत्र में मिलती है इन्हें तरक्की...