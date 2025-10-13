Patrika LogoSwitch to English

Palmistry Lucky Signs : हथेली पर छिपे हैं 6 शुभ चिन्ह जो बदल सकते हैं किस्मत, जानिए अभी

Discover 6 rare lucky signs in palmistry - lotus, trishul, fish, star, flag and swastik. जानिए हथेली के शुभ चिन्ह जो धन, सफलता और प्रसिद्धि दिलाते हैं।

भारत

Manoj Vashisth

Oct 13, 2025

Palmistry Lucky Signs

Palmistry Lucky Signs : जानिए हथेली के शुभ चिन्ह जो धन, सफलता और प्रसिद्धि दिला सकते हैं।

Palmistry Lucky Signs : क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथों पर बनी कुछ खास आकृतियों का क्या मतलब होता है? क्या आपकी हथेली पर कुछ ऐसे चिह्न हैं जो आपके लिए शुभ हो सकते हैं? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी हथेली पर पांच शुभ चिह्न होते हैं। जब ये चिह्न किसी व्यक्ति की हथेली पर दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में शुभ परिणाम और परिस्थितियां आएंगी। आइए जानते है इन चिन्हों के बारे में।

कमल का चिह्न: lotus Sign

अगर आपकी हथेली पर कमल का चिह्न दिखाई देता है, तो आपको बहुत सारा धन मिलेगा। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, कमल का चिह्न व्यक्ति के धन को उसके चरम स्तर तक पहुंचाता है। यह आपके हाथों के किसी भी पर्वत पर पाया जा सकता है। हाथ पर कमल के चिह्न में कम से कम 3 पत्ते होने चाहिए। 5 पत्तों वाला कमल अत्यंत भाग्यशाली होता है, लेकिन सबसे दुर्लभ होता है। जब यह चिन्ह बुध पर्वत पर स्थित हो तो व्यक्ति को अपने कार्य और कौशल में रचनात्मकता के माध्यम से, किसी व्यवसाय से धन प्राप्त होता है।

जब चंद्र पर्वत पर कमल का चिन्ह हो, तो व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलने की संभावना होती है। जब सूर्य पर्वत पर कमल का चिन्ह हो तो यह व्यक्ति के लिए सफलता की गारंटी देता है। वे अपनी नौकरी या व्यवसाय में सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में एक महान नेता बन सकते हैं, अपने संगठन में सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते हैं और उस पर नियंत्रण रख सकते हैं।

त्रिशूल चिन्ह: Trishul Sign

त्रिशूल चिन्ह व्यक्ति के आंतरिक स्वास्थ्य और कल्याण का प्रतीक है, जो कार्य और स्वास्थ्य में उसकी क्षमताओं और दक्षता को बढ़ाता है। यह आध्यात्मिकता और आंतरिक खुशी की भावना भी लाता है। यदि यह बृहस्पति पर्वत पर हो तो यह व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है और अप्रत्याशित धन और विरासत को आकर्षित करता है।

बुध पर्वत पर त्रिशूल चिन्ह व्यक्ति को रचनात्मक और बुद्धिमान बनाता है और यह दर्शाता है कि व्यक्ति में अच्छी संचार कौशल है। इसका अर्थ भौतिक संतुष्टि और सफलता भी है। यदि यह चिन्ह शनि पर्वत पर हो, तो यह उच्च जिम्मेदारी और अनुशासन का प्रतीक है। प्राप्त धन व्यक्ति के अपने प्रयासों और सफलता का परिणाम होता है या होगा, और व्यक्ति अन्य ग्रहों के प्रभावों से सुरक्षित रहता है।

सूर्य पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह व्यक्ति को अत्यधिक सफल बनाता है; धन की प्राप्ति अनेक स्रोतों से होती है। शुक्र पर्वत पर यह चिन्ह एक सुंदर साथी और प्रेम जीवन में अपार संतुष्टि का अनुभव कराता है। व्यक्ति के पेशे और निजी जीवन के बीच संतुलन बना रहता है।

मछली चिन्ह: Fish Sign

मछली चिन्ह ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। यह विभिन्न आकृतियों में पाया जा सकता है, लेकिन एक विशिष्ट आकृति में एक विशिष्ट स्थान पर दुर्लभ और सबसे शुभ होता है। शनि पर्वत पर पाया जाने वाला ऊर्ध्वाधर मछली चिन्ह एक असाधारण रूप से दुर्लभ घटना है। ये व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं और अक्सर अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। इनका झुकाव नौकरी की बजाय व्यवसाय की ओर अधिक होता है। इन्हें अत्यधिक प्रभावशाली लोगों का समर्थन प्राप्त होता है और 30 वर्ष की आयु के बाद इन्हें महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। ये लोग संपत्ति से संबंधित व्यवसायों जैसे भूमि, अचल संपत्ति, कार आदि में अधिक रुचि रखते हैं। इन्हें व्यवसाय में या कम से कम प्रबंधन या प्रशासनिक स्तर की नौकरियों में अधिक सफलता मिलेगी।

तारा चिह्न : Star Sign

तारा चिह्न कई स्थानों पर देखा जा सकता है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। यदि यह चिह्न सूर्य पर्वत पर स्थित हो, तो इसे शुभ और दुर्लभ माना जाता है। कम से कम पाँच रेखाओं वाला तारा चिह्न इस दुर्लभ श्रेणी में आता है। तारा चिह्न वाले लोगों को अप्रत्याशित नाम, प्रसिद्धि, सफलता और धन की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति कलात्मक गुणों से युक्त और मेहनती होते हैं, हालांकि परिणाम थोड़े धीमे मिल सकते हैं।

ध्वज चिह्न : Flag Sign

ध्वज चिह्न दर्शाता है कि व्यक्ति विजेता है और अत्यधिक जानकारीपूर्ण है। यदि यह चिह्न बृहस्पति पर्वत पर स्थित हो, तो वे विज्ञान, वेद और राजनीति के क्षेत्र में अत्यधिक ज्ञानी और उच्च शिक्षित होते हैं। वे सैन्य और रक्षा के उच्चतम स्तर पर हो सकते हैं। यदि यह चिह्न शनि पर्वत पर स्थित हो, तो वे विनम्र, आध्यात्मिक, दूरदर्शी और अपने रुचि के क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर होते हैं। यदि यह चिह्न सूर्य पर्वत पर स्थित हो, तो व्यक्ति अत्यधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध होता है, और एक आविष्कारक भी हो सकता है।

स्वास्तिक चिन्ह: Swastik Sign

स्वास्तिक चिन्ह किसी भी स्थान पर और किसी भी कोण पर देखा जा सकता है। स्वास्तिक चिन्ह वाले व्यक्ति को राजयोग प्राप्त होता है। ये व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बहुत जल्दी और कम संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये न केवल अपने लिए भाग्यशाली होते हैं, बल्कि दूसरों और पूरे समाज के लिए भी सौभाग्य लाते हैं। इस चिन्ह वाला व्यक्ति कम भाग्यशाली लोगों का भाग्य भी बदल सकता है। ये दान-पुण्य करते हैं, समाज की मदद और सेवा करते हैं।

Palmistry Lucky Signs : हथेली पर छिपे हैं 6 शुभ चिन्ह जो बदल सकते हैं किस्मत, जानिए अभी

धर्म/ज्योतिष

