Weekly Horoscope : इन 6 राशियों के लिए उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है यह सप्ताह, पंडित अनीष व्यास से जानिए आपके धन, स्वास्थ्य और रिश्तों का हाल

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 अक्टूबर 2025 | Weekly Horoscope by Dr. Anish Vyas
Weekly Horoscope 12 to 18 October 2025 : साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 अक्टूबर 2025: मेष से कन्या राशि तक के लिए यह सप्ताह चुनौतियों और अवसरों का संगम रहेगा। यह सप्ताह जहां कुछ राशियों को आलस्य त्यागकर कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा देगा, वहीं कुछ को वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने की सख्त सलाह देता है। जानिए पंडित डॉ. अनीष व्यास से इस हफ्ते के करियर, धन, स्वास्थ्य और संबंधों से जुड़े भविष्यफल।
मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उठापटक भरा रहने वाला है। इस सप्ताह मेष राशि के लोगों को किसी के साथ वाद-विवाद करने और बात-बात में क्रोध करने की प्रवृत्ति से बचना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी कार्य विशेष के लिए लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति के मामलों को सुलझाने के लिए आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर तक लगाना पड़ सकता है।
कारोबार की दृष्टि से यह समय आपके लिए ठीक रहने वाला है। व्यवसाय में लाभ होने और उसके विस्तार के योग बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्ति को भी इस दौरान सामान्य ही सही लेकिन लाभ होगा लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सिर पर अचानक ही कुछ बड़े खर्च सामने आएंगे, जिसके लिए आपको अपना संचित धन खर्च करना पड़ सकता है।
रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आप अपनी वाणी और व्यवहार दोनों में विनम्रता बनाए रखें। किसी के साथ उत्तेजित होकर बात न करें अन्यथा वर्षों से बने बनाए संबंधों में दरार आ सकती है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर अधिक भावनात्मक दबाव न बनाएं।
उपाय: लक्ष्मीअष्टकं का पाठ करें।
वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको न ज्यादा लाभ होगा और न हानि होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी धार्मिक-मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आप अपने इष्ट-मित्र एवं घर-परिवार के सदस्यों के संग अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करेंगे। करियर-कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह भी सामान्य रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा उपहार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
व्यवसाय में आपको अपेक्षा के अनुसार लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको कुछ कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करने पड़ सकते हैं। इस दौरान आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रह सकती है।
सप्ताह के उत्तरार्ध का समय सेहत और संबंध की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए भी आपको अधिक जतन करने होंगे। लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर आपसी तालमेल को बिठाने के लिए आपको कुछ चीजों से समझौता करना पड़ सकता है।
उपाय: श्रीसूक्त का पाठ करें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल लिए हुए है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार सफलता एवं लाभ की प्राप्ति के लिए अपना एक कदम पीछे भी करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरीपेशा जातकों के सिर पर अचानक से कामकाज का अधिक बोझ आ सकता है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस दौरान कारोबार और नौकरी के चलते आप अपने परिवार वालों को कम समय दे पाएंगे, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा।
सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो आपके सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके लिए गढ्ढे खोदने का काम करते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह समय थोड़ा चुनौती लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। खट्टी-मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने जीवनसाथी की भावनाओं का आदर करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतानपक्ष के भविष्य को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है।
उपाय: गायत्री मंत्र का एक माला जप करें।
कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम को करते समय आलस्य से बचना होगा। इस सप्ताह करियर अथवा कारोबार के सिलसिले में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा काम को टालने की प्रवृत्ति आपके लिए अत्यधिक नुकसान का कारण बन सकती है। यदि आप किसी परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करना होगा। सप्ताह के मध्य में राजकीय कार्यों को लेकर आपका मन थोड़ा चिंतित रहेगा। यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है तो उसके लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है।
सप्ताह के मध्य में परिश्रम के मुकाबले फल या फिर कहें लाभ और सफलता न मिलने के कारण आपके मन में हताशा के भाव जागृत हो सकते हैं। हीन मनोवृत्ति और घर-परिवार में कलह का माहौल आपके मानसिक कष्ट का बड़ा कारण बनेगा। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी क्षमता से ज्यादा किसी चीज पर खर्च करने से बचना चाहिए।
रिश्ते-नाते और प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए संबंधों के बीच अपने अहं को न आने दें और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं। कर्क राशि के जातक सेहत संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए अपने खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें।
उपाय: शिवमहिम्नस्तोत्र का पाठ करें।
सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर-कारोबार और निजी जीवन से जुड़ी कुछ चुनौतियों को लिए रहने वाला है। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से सभी चुनौतियों से पार पाने में अंतत: कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र से जुड़े टारगेट को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। हालांकि किसी भी कार्य को करते समय आपको अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा।
सप्ताह के मध्य में घर में किसी हितैषी अथवा प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशियों का माहौल रहेगा। सिंह राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अहंकार अथवा क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना होगा अन्यथा बाद में उस पर आपको पछतावा करना पड़ सकता है। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए स्वजनों की भावनाओं और उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास करें और अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय उनके लिए जरूर निकालें।
इस सप्ताह किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा होने की आशंका है। जीवनसाथी की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि आपको स्वयं अपनी भी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा।
उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं।
कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है। इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस सप्ताह आपके द्वारा किये जा रहे प्रयासों का फल मिलने में भले ही थोड़ा विलंब हो लेकिन उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे में धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। करियर-कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभता लिए रहने वाला है।
सप्ताह के मध्य में किसी योजना अथवा बाजार में फंसा हुआ धन अचानक प्राप्त होने पर आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान आप अपनी सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान आपका मन धार्मिक कार्यों में खूब रमेगा।
कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह स्वजनों के साथ बातचीत करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी अन्यथा लोग आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपकी परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। इस दौरान स्वजनों के साथ हुआ मतभेद मनभेद में न बदलने पाए इसके लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं।
उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।
