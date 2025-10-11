Weekly Horoscope : इन 6 राशियों के लिए उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है यह सप्ताह, पंडित अनीष व्यास से जानिए आपके धन, स्वास्थ्य और रिश्तों का हाल

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम को करते समय आलस्य से बचना होगा। इस सप्ताह करियर अथवा कारोबार के सिलसिले में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा काम को टालने की प्रवृत्ति आपके लिए अत्यधिक नुकसान का कारण बन सकती है। यदि आप किसी परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करना होगा। सप्ताह के मध्य में राजकीय कार्यों को लेकर आपका मन थोड़ा चिंतित रहेगा। यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है तो उसके लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है।