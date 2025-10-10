Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 11 अक्टूबर 2025: मेष और कुंभ पर बरस सकती हैं खुशियां, वृषभ-वृश्चिक रहें सतर्क!

Today Tarot Horoscope : जानें आज का टैरो राशिफल 11 अक्टूबर 2025। टैरो रीडर नीतिका शर्मा से जानें, मेष से मीन तक क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके दिन के बारे में।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 10, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal

Aaj Ka Tarot Rashifal : आज का टैरो राशिफल 11 अक्टूबर 2025 – नीतिका शर्मा की भविष्यवाणी (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal, 11 October 2025 : टैरो कार्ड्स के अनुसार, 11 अक्टूबर 2025 का दिन बारहों राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए यह शनिवार नई उम्मीदें, पारिवारिक खुशियां और सफलता के अवसर लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को अपने व्यवहार और निर्णयों में संयम बरतने की आवश्यकता होगी। आज का दिन जहां मेष और कुंभ राशि के लोगों के लिए उत्साहवर्धक साबित हो सकता है, वहीं वृषभ, वृश्चिक और मकर राशि वालों को आत्मसंयम और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ सकती है। कई जातकों को आर्थिक मामलों और रिश्तों में सावधानी रखने की जरूरत है, जबकि कुछ के लिए यह दिन कार्यस्थल पर नई संभावनाओं और उपलब्धियों का मार्ग खोलेगा। कुल मिलाकर यह शनिवार आत्ममंथन और संतुलन बनाए रखने का दिन रहेगा। टैरो कार्ड्स रीडर नीतिका शर्मा से जाने कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए।

मेष टैरो राशिफल | Aries Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए शनिवार पारिवारिक मामलों में काफी अच्छा रह सकता है। आज आपके घर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रह सकता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और अधिक रोचक बना सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है।

वृषभ टैरो राशिफल | Taurus Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज शनिवार के दिन अपने क्रोध और जलन पर नियंत्रित करने की जरूरत है। जल्दबाजी से काम करने से नुकसान की आशंका है। इसलिए थोड़ा संभलकर रहें। हालांकि, आज का दिन संतान के लिए हितकारी साबित हो सकता है।

मिथुन टैरो राशिफल | Gemini Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों को आज ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो आपको बोझ मालूम हो। आपको सलाह है कि अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है। उससे बचकर रहें। आप अपने किसी नजदीकी सहयोगी के कारण परेशानी में पड़ सकते है, ध्यान रखे।

कर्क टैरो राशिफल | Cancer Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए समय सामान्य रह सकता है। आज आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। जिस वजह से आपको अपने स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है। आज इस राशि के कुछ लोग धार्मिक चर्चा में अपना समय व्यतीत करेंगे।

सिंह टैरो राशिफल | Leo Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के लोगों को आज लेनदेन में सावधानी बरतने की जरूरत है। वरना बाद में आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आज आपके धन खर्च के योग भी बन रहे हैं। आप अपने मकान और वाहन खरीदने पर कुछ खर्च कर सकते हैं।

कन्या टैरो राशिफल | Virgo Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशिवालों को आज नौकरी और व्यापार में लेनदेन करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही कार्यस्थल पर आपको साथियों का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकता है। जिससे आपके बिगड़े काम बनेंगे।

तुला टैरो राशिफल | Libra Tarot Rashifal

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपकी संतान को संतोषजनक परिणाम हासिल होंगे। आज परिवार में किसी के प्रति अकारण क्रोध आ सकता है।

वृश्चिक टैरो राशिफल | Scorpio Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा तनाव देगा। आज रोजमर्रा के कामकाज में बेवजह की बहस सहयोगियों के साथ विवादों और झगड़े को जन्म दे सकती है। बस आपको आज इस बात का ख्याल रखना है की आप समय के साथ चलें।

धनु टैरो राशिफल | Sagittarius Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज ऐसा महसूस होगा की आपकी महत्वाकांक्षाएं आप पर हावी हो रही है। जिस वजह से आप अपने कामकाज पर ठीक से ध्यान नहीं लगा पा सके हैं। आपको सलाह है कि खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश करें।

मकर टैरो राशिफल | Capricorn Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज मकर राशि के लोगों का कई समस्याओं या मतभेदों से आमना-सामना होगा जिसके कारण आप असहज महसूस करेंगे। अनावश्यक वाद-विवाद से बचें।

कुंभ टैरो राशिफल | Aquarius Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी खुशहाल हो सकता है। आज एक के बाद एक कई नए अवसर आपके सामने आएंगे। साथ ही आज आपके द्वारा की गई यात्राओं से वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपको आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

मीन टैरो राशिफल | Pisces Tarot Horoscope

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों को आज कामकाज के चक्कर में किसी विशेष कार्य की चिंता सताएगी। आपको सलाह है कि व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें। अजनबियों से सावधान रहें। व्यापार में नुकसान हो सकता है।

dailyhoroscope

tarot card rashifal

