Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 11 अक्टूबर 2025: मेष और कुंभ पर बरस सकती हैं खुशियां, वृषभ-वृश्चिक रहें सतर्क!

Aaj Ka Tarot Rashifal : आज का टैरो राशिफल 11 अक्टूबर 2025 – नीतिका शर्मा की भविष्यवाणी (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Tarot Rashifal, 11 October 2025 : टैरो कार्ड्स के अनुसार, 11 अक्टूबर 2025 का दिन बारहों राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए यह शनिवार नई उम्मीदें, पारिवारिक खुशियां और सफलता के अवसर लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को अपने व्यवहार और निर्णयों में संयम बरतने की आवश्यकता होगी। आज का दिन जहां मेष और कुंभ राशि के लोगों के लिए उत्साहवर्धक साबित हो सकता है, वहीं वृषभ, वृश्चिक और मकर राशि वालों को आत्मसंयम और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ सकती है। कई जातकों को आर्थिक मामलों और रिश्तों में सावधानी रखने की जरूरत है, जबकि कुछ के लिए यह दिन कार्यस्थल पर नई संभावनाओं और उपलब्धियों का मार्ग खोलेगा। कुल मिलाकर यह शनिवार आत्ममंथन और संतुलन बनाए रखने का दिन रहेगा। टैरो कार्ड्स रीडर नीतिका शर्मा से जाने कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए शनिवार पारिवारिक मामलों में काफी अच्छा रह सकता है। आज आपके घर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रह सकता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और अधिक रोचक बना सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज शनिवार के दिन अपने क्रोध और जलन पर नियंत्रित करने की जरूरत है। जल्दबाजी से काम करने से नुकसान की आशंका है। इसलिए थोड़ा संभलकर रहें। हालांकि, आज का दिन संतान के लिए हितकारी साबित हो सकता है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों को आज ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो आपको बोझ मालूम हो। आपको सलाह है कि अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है। उससे बचकर रहें। आप अपने किसी नजदीकी सहयोगी के कारण परेशानी में पड़ सकते है, ध्यान रखे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए समय सामान्य रह सकता है। आज आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। जिस वजह से आपको अपने स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है। आज इस राशि के कुछ लोग धार्मिक चर्चा में अपना समय व्यतीत करेंगे।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के लोगों को आज लेनदेन में सावधानी बरतने की जरूरत है। वरना बाद में आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आज आपके धन खर्च के योग भी बन रहे हैं। आप अपने मकान और वाहन खरीदने पर कुछ खर्च कर सकते हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशिवालों को आज नौकरी और व्यापार में लेनदेन करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही कार्यस्थल पर आपको साथियों का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकता है। जिससे आपके बिगड़े काम बनेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपकी संतान को संतोषजनक परिणाम हासिल होंगे। आज परिवार में किसी के प्रति अकारण क्रोध आ सकता है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा तनाव देगा। आज रोजमर्रा के कामकाज में बेवजह की बहस सहयोगियों के साथ विवादों और झगड़े को जन्म दे सकती है। बस आपको आज इस बात का ख्याल रखना है की आप समय के साथ चलें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज ऐसा महसूस होगा की आपकी महत्वाकांक्षाएं आप पर हावी हो रही है। जिस वजह से आप अपने कामकाज पर ठीक से ध्यान नहीं लगा पा सके हैं। आपको सलाह है कि खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश करें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज मकर राशि के लोगों का कई समस्याओं या मतभेदों से आमना-सामना होगा जिसके कारण आप असहज महसूस करेंगे। अनावश्यक वाद-विवाद से बचें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी खुशहाल हो सकता है। आज एक के बाद एक कई नए अवसर आपके सामने आएंगे। साथ ही आज आपके द्वारा की गई यात्राओं से वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपको आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों को आज कामकाज के चक्कर में किसी विशेष कार्य की चिंता सताएगी। आपको सलाह है कि व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें। अजनबियों से सावधान रहें। व्यापार में नुकसान हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग