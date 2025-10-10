Weekly Tarot Reading 12 To 18 October : इन राशियों के लिए संपत्ति, करियर और धन के मामलों में बड़ी प्रगति के योग बन सकते हैं, टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते काफी संघर्ष करना पड़ेगा । जिस वजह से आपका मन थोड़ा उदास भी रहने वाला है। हालांकि, इस सप्ताह आपको चल अचल संपत्ति से लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। इस दौरान आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य भी बनेंगे। देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए इस हफ्ते प्रतियोगिता का परिणाम सुखद रहेगा।