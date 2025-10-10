Patrika LogoSwitch to English

Weekly Tarot Reading 12 To 18 October : इन राशियों के लिए संपत्ति, करियर और धन के मामलों में बड़ी प्रगति के योग बन सकते हैं, टैरो साप्ताहिक राशिफल

Weekly Tarot Reading 12 To 18 October 2025 : जानिए 12 से 18 अक्टूबर 2025 का टैरो साप्ताहिक राशिफल। नीतिका शर्मा बताएंगी मेष से कन्या तक करियर, प्यार और धन के संकेत।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 10, 2025

Weekly Tarot Reading

Weekly Tarot Reading : मेष से कन्या तक का शानदार सप्ताह | नीतिका शर्मा की टैरो भविष्यवाणी

Tarot Card Weekly Horoscope​ 12 October to 18 October: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अक्टूबर का यह सप्ताह (12 से 18 अक्टूबर) कई राशियों के लिए सफलता और संतोष की नई राहें खोलने जा रहा है। जहां एक ओर मेष राशि के जातकों को शुरुआती संघर्षों के बाद चल-अचल संपत्ति से लाभ और रुके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है।

वृषभ राशि के लोग खुद को पूरी तरह से नियंत्रण में महसूस करेंगे और महत्वपूर्ण लोगों का सहयोग पाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। यह सप्ताह करियर और व्यापार के लिए भी काफी शुभ है। मिथुन राशि के जातकों के लिए मकान और जमीन के सौदों से अच्छा मुनाफा मिलने के साथ उन्नति के द्वार खुल सकते हैं।

कर्क राशि वालों के लिए यह अवधि आर्थिक मामलों में विशेष लाभकारी रहेगी, जहां उन्हें नए निवेश और सरकारी कार्यों से लाभ मिल सकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा जानिए इस साप्ताहिक का मेष से लेकर कन्या राशि तक का साप्ताहिक राशिफल ।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते काफी संघर्ष करना पड़ेगा । जिस वजह से आपका मन थोड़ा उदास भी रहने वाला है। हालांकि, इस सप्ताह आपको चल अचल संपत्ति से लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। इस दौरान आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य भी बनेंगे। देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए इस हफ्ते प्रतियोगिता का परिणाम सुखद रहेगा।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए यह हफ्ता पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहने वाला है। कहा जाए तो यह पूरा सप्ताह आपके पक्ष में रहेगा। साथ ही इस हफ्ते महत्वपूर्ण पदों पर बैठे प्रभावशाली लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास करेंगे। साथ ही मन में शांति का अनुभव होगा। आप इस हफ्ते परिवार करियर सभी तरफ से संतुष्ट रहेंगे।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल ( Gemini Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस हफ्ते आपको मकान और जमीन के सौदों से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावनाएं हैं। व्यापार और नौकरी दोनों ही क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए इस हफ्ते उन्नति और सफलता के द्वार खुलेंगे।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का यह सप्ताह आर्थिक मामलों में विशेष लाभकारी रहने वाला है। इस हफ्ते आपको वित्तीय कार्य निपटाना और नए निवेश से आपको लाभ हो सकता है। आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। इस हफ्ते आपको सरकारी कार्यों में लाभ होगा।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोग अपने कामकाज को बहुत ही सुचारू तरीके से पूरा करेंगे। हालांकि, आपको इस हफ्ते अपने स्वास्थ्य के कारण काफी कष्ट प्रतीत होगा। इसलिए काम के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। आज आपके लिए कुछ सामाजिक या धार्मिक सेवा के कार्य भी किए जा सकते हैं।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक इस हफ्ते समय प्रबंधन से अपने कई काम कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन, घर परिवार और पड़ोसियों के कारण आपको मानसिक तनाव की स्थितियां आएंगी। लेकिन, आपका जीवनसाथी पूरी तरह से आपके साथ में रहेगा। वह आपको कदम कदम पर सलाह देने के साथ ही आपकी सारी बातें भी सुनेगा।

