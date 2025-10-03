Pancham Drishti: इन 3 राशियों पर मंगल-शनि की पंचम दृष्टि! खुल सकते हैं किस्मत के दरवाजे

Pancham Drishti 2025: ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना महत्व है। हर ग्रह किसी राशी का स्वामी होता है। ये उसी हिसाब से जातकों को पल भी प्रदान करता है। इसके साथ ही ग्रहों के बीच दोस्ती और शत्रुता भी होती है। मंगल और शनि को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है। यही कारण है कि जब ये दोनों ग्रह आमने सामने आते हैं तो कई बार जातकों के जीवन में परेशानियां भी लेकर आते हैं। कई बार ये लाभ भी देते हैं।