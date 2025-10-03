Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Pancham Drishti: इन 3 राशियों पर मंगल-शनि की पंचम दृष्टि! खुल सकते हैं किस्मत के दरवाजे

Pancham Drishti 2025: 30 अक्टूबर 2025 को दिवाली के बाद मंगल और शनि की पंचम दृष्टि बन रही है। ज्योतिष अनुसार यह संयोग वृषभ, कन्या और धनु राशि वालों के लिए बेहद शुभ है। जानें किन क्षेत्रों में मिलेगा लाभ।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 03, 2025

Pancham Drishti

Pancham Drishti (photo- gemini ai)

Pancham Drishti 2025: ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना महत्व है। हर ग्रह किसी राशी का स्वामी होता है। ये उसी हिसाब से जातकों को पल भी प्रदान करता है। इसके साथ ही ग्रहों के बीच दोस्ती और शत्रुता भी होती है। मंगल और शनि को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है। यही कारण है कि जब ये दोनों ग्रह आमने सामने आते हैं तो कई बार जातकों के जीवन में परेशानियां भी लेकर आते हैं। कई बार ये लाभ भी देते हैं।

इस बार अक्टूबर महीने में एक खास ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहा है। दिवाली के बाद 30 अक्टूबर को सुबह 12 बजकर 32 मिनट पर मंगल और शनि एक-दूसरे से 120 डिग्री पर रहेंगे। इस स्थिति को पंचम दृष्टि योग कहा जाता है। माना जाता है कि इस योग का असर कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ होता है। इस बार तीन राशियाँ ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमक सकती है – वृषभ, कन्या और धनु। आइए जानते हैं इनके लिए यह समय कैसा रहेगा।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय लाभदायक रहेगा। आप अपने निर्णयों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। किसी भी मामले में जल्दी-जल्दी लोगों के बहकावे में आने के बजाय सोच-समझकर कदम बढ़ाएँगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। खासकर भाई से यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसका समाधान हो सकता है। उम्रदराज लोगों की सेहत सामान्य रहेगी और बड़ी परेशानी से बचाव होगा।

कन्या राशि

कन्या राशि के युवाओं की कार्यक्षमता और ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। आप डटकर चुनौतियों का सामना करेंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हाल ही में जिनका दिल टूटा है, वो खुद को और मजबूत पाएंगे। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने का योग है। वहीं कारोबार करने वाले जातकों के लिए यह समय धन कमाने के नए अवसर लेकर आएगा। यदि आप घर खरीदने का सपना देख रहे थे तो यह सपना भी किसी करीबी दोस्त के सहयोग से पूरा हो सकता है।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय तरक्की का होगा। जिन्होंने हाल ही में नौकरी बदली है, उन्हें नई जगह सम्मान और पद में वृद्धि मिलेगी। आय के स्रोत बढ़ेंगे और बिजनेस करने वालों को अच्छा मुनाफा होगा। विद्यार्थी जातकों के लिए यह समय नई ऊंचाई छूने वाला रहेगा। सरकारी नौकरी पाने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। विवाहित लोगों को जीवनसाथी और भाई-बहनों संग अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

ये भी पढ़ें

Surya Gochar 2025: धनतेरस से पहले इन राशियों पर मां लक्ष्मी मेहरबान, सूर्य गोचर से खुलेगा किस्मत का पिटारा
धर्म/ज्योतिष

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

Published on:

03 Oct 2025 01:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Pancham Drishti: इन 3 राशियों पर मंगल-शनि की पंचम दृष्टि! खुल सकते हैं किस्मत के दरवाजे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Sharad Purnima 2025 Date : शरद पूर्णिमा पर भद्रा का साया, खुले में खीर कब रखें, 6 या 7 अक्टूबर को?

Sharad Purnima 2025 Date
धर्म और अध्यात्म

Weekly Tarot Horoscope: साप्ताहिक टैरो राशिफल (5-11 अक्टूबर): मेष पर ईश्वर की कृपा, वृषभ को मिल सकता है संपत्ति लाभ, जानें आपकी राशि का हाल

Weekly Horoscope Tarot
राशिफल

धूमधाम से निकली कलश व ध्वज यात्रा, आज होगा विशाल श्याम जागरण

अलवर

Narak Chaturdashi: यमराज को प्रसन्न करने का सरल उपाय जानिए यम दीपक जलाने की सही विधि और दिशा

Narak Chaturdashi 2025, Narak Chaturdashi Yam Deepak, Narak Chaturdashi 20 October 2025,
धर्म और अध्यात्म

माता के जयकारे गूंजे, पूर्वांचल विकास समिति ने किया शस्त्र पूजन

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.