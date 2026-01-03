Paush Purnima 2026: साल 2026 की पहली पूर्णिमा आज, यहां जानें टाइमिंग

हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बेहत खास महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। बता दें कि पूर्णिमा के दिन चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। नया साल शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि साल 2026 की पौष पूर्णिमा कब होगी? पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और तप का काफी खास महत्व होता है। इस दिन ये सभी चीजें करने व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होती हैं। तो आइए जानते हैं साल 2026 की पहली पूर्णिमा कब है।