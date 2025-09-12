Pitru Paksha 2025: चंद्रग्रहण से सूर्यग्रहण तक 16 दिन का संकट काल, किन राशियों पर पड़ सकता है भारी

Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत खास माना जाता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितर धरती पर आकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।