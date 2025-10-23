Patrika LogoSwitch to English

Grah Gochar Rashifal : राहु-केतु के नक्षत्र परिवर्तन का महासंयोग! इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत

Grah Gochar Rashifal : नवंबर 2025 में राहु और केतु अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार यह बदलाव 3 राशियों तुला, धनु और मकर के लिए बेहद शुभ साबित होगा। जानिए किसे मिलेगा अचानक धन लाभ और करियर में नई ऊंचाई।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 23, 2025

Grah Gochar Rashifal

Grah Gochar Rashifal (photo- gemini ai)

Grah Gochar Rashifal : नवंबर 2025 का महीना ज्योतिष के अनुसार बेहद खास साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस महीने राहु और केतु दोनों छाया ग्रह अपने नक्षत्र बदलने वाले हैं। 23 नवंबर 2025 को सुबह 9:29 बजे राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, वहीं उसी समय केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण से द्वितीय चरण में आएगा।

ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को रहस्यमयी ग्रह कहा गया है, जो अचानक परिवर्तन, मानसिक स्थिति, और कर्मफल से जुड़े होते हैं। हालांकि, इनका प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। सही दशा में ये अप्रत्याशित लाभ और जीवन में बड़ा मोड़ भी देते हैं। राहु-केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन तीन राशियों तुला, धनु और मकर के लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक रहेगा। आइए जानते हैं इन भाग्यशाली राशियों के जीवन में क्या बदलाव आएंगे।

तुला राशि:

तुला राशि वालों के लिए राहु-केतु का यह गोचर करियर और निजी जीवन दोनों में नई शुरुआत के अवसर लेकर आएगा। राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश से आपकी सोच अधिक प्रगतिशील होगी और आप नए विचारों को अपनाएंगे। कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स और निर्णय लेने का यह सही समय है। अचानक धन लाभ या बोनस मिलने के योग हैं। केतु के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और ध्यान-योग से मानसिक संतुलन मिलेगा।

धनु राशि:

धनु राशि के जातकों के लिए राहु-केतु का यह परिवर्तन भाग्यवृद्धि का संकेत देता है। राहु आपकी शिक्षा, यात्रा और करियर से जुड़े मामलों में विस्तार लाएगा। विदेश यात्रा या नई नौकरी के योग बन सकते हैं। वहीं केतु आपके भीतर आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन को बढ़ाएगा, जिससे आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। आर्थिक रूप से यह समय फायदेमंद रहेगा। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए संपर्क उपयोगी साबित होंगे।

मकर राशि:

मकर राशि के लिए राहु और केतु का यह गोचर सफलता और स्थिरता का संकेत है। राहु आपके कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां देगा, जिनसे आपकी पहचान और सम्मान में वृद्धि होगी। प्रमोशन या पोजीशन बदलने के संकेत मिल सकते हैं। केतु पारिवारिक जीवन में सौहार्द लाएगा और पुराने विवाद सुलझेंगे। आर्थिक रूप से लाभकारी समय रहेगा, खासकर उन निवेशों से जो आपने पहले किए थे। स्वास्थ्य में सुधार और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी।

Published on:

