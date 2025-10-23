Grah Gochar Rashifal : राहु-केतु के नक्षत्र परिवर्तन का महासंयोग! इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत

तुला राशि वालों के लिए राहु-केतु का यह गोचर करियर और निजी जीवन दोनों में नई शुरुआत के अवसर लेकर आएगा। राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश से आपकी सोच अधिक प्रगतिशील होगी और आप नए विचारों को अपनाएंगे। कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स और निर्णय लेने का यह सही समय है। अचानक धन लाभ या बोनस मिलने के योग हैं। केतु के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और ध्यान-योग से मानसिक संतुलन मिलेगा।