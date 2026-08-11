Sawan Shivratri 2026: सावन की शिवरात्रि के दिन मध्यरात्रि में कौनसा करें पाठ? 5 चीजें जल में मिलाकर करें शिवलिंग पर अर्पित

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि 2026 का पर्व आज (11 अगस्त) मनाया जा रहा है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं। मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती है और हर-हर महादेव के जयकारों के बीच शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है।