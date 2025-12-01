M Name People Qualities : M नाम वाले इन वजहों से होते हैं सबके फेवरेट, इन्हें बस ये कमी दे जाती है धोखा

M Name People Qualities : M नाम वालों की सफलता का राज़ क्या है?
M Name People Qualities: न्यूमरोलॉजी में हर नाम के शुरुआती अक्षर का खास महत्व होता है। इसी कड़ी में आज हम M नाम वालों की खासियतों, गुणों और कमियों पर चर्चा करेंगे। इन गुणों को जानकर आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही कमियों को दूर कर खुद को बेहतर बना सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं।
ज्योतिष और अंकशास्त्र विशेषज्ञ डॉ. नीति कौशिक के अनुसार, M अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में तेरहवें नंबर पर आता है, जिसका जोड़ चार होता है। यह अंक बड़े विचार और मजबूत व्यक्तित्व की पहचान होता है। एम बोलते समय हमारे होंठ आपस में मिलते हैं, जो किसी दूसरे अक्षर में नहीं होता। अब, एम नाम वालों की खास बातें जान लेते हैं।
डॉ. कौशिक के अनुसार, M नाम वाले या जिनका नक्षत्र एम से जुड़ा होता है, ऐसे लोग बहुत शांत और गहरी सोच के धनी माने जाते हैं। माना जाता है कि, ये लोग ओल्ड सोल यानी पुरानी आत्मा हैं। वे अपने साथ पिछले जन्म का अनुभव लेकर आए होते हैं। ऐसे लोग अपने खानदान और पूर्वजों के लिए बहुत लकी माने जाते हैं। इन्हें रोज सुबह अपने पितरों को धन्यवाद देना चाहिए। पितृ इन पर खूब कृपा बरसाते हैं।
एम का आकार दो पहाड़ो जैसा दिखता है। इसका मतलब है कि, इनका जीवन भौतिक सुख और भक्ति के बीच झूलता रहता है। यह लोग इन दोनों मे संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं और सही मेहनत से कामयाब भी होते हैं। यह काम में बहुत मेहनती और भरोसेमंद किस्म के होते हैं।
एम की ध्वनि में होंठ बंद होने का मतलब यह माना जाता है कि, ये लोग अपनी भावनाएं दबाकर रखते हैं। अपनी फीलिंग्स शेयर न करने का असर इनकी सेहत पर भी पड़ सकता है। कभीकभी यह अपनी बात मनवाने के लिए चालाकी करने में भी संकोच नहीं करते। हालांकि, दबाव में ये बात बदल देते हैं।
M नाम वाले लोगों के लिए सलाह है कि अपनी भावनाएं जाहिर करना सीखें। खूलकर बातचीत करने से हर समस्या का हल निकल आता है। ऐसे में बातों को दबाकर और अपने अंदर रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। आपको दूसरों का नजरिया भी समझना चाहिए। बीच का रास्ता अपनाकर और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके M नाम वाले लोग जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग