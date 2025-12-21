Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025 : टैरो राशिफल : मकर राशि में चंद्रमा का गोचर, महादेव की कृपा से इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025 : आज सोमवार, 22 दिसंबर 2025 है, जो पौष मास का 17वां दिन है। आज का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष है क्योंकि सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, जो मन की शांति और बाधाओं के नाश का प्रतीक है। टैरो कार्ड्स के माध्यम से आज 'द एम्परर' से लेकर 'द मून' तक के संकेत मेष से मीन राशि के जातकों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति और संबंधों में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि आज के कार्ड्स आपके भविष्य के बारे में क्या कहते हैं।