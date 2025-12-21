Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025 : टैरो राशिफल : मकर राशि में चंद्रमा का गोचर, महादेव की कृपा से इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025 : टैरो राशिफल 22 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025 : आज सोमवार, 22 दिसंबर 2025 है, जो पौष मास का 17वां दिन है। आज का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष है क्योंकि सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, जो मन की शांति और बाधाओं के नाश का प्रतीक है। टैरो कार्ड्स के माध्यम से आज 'द एम्परर' से लेकर 'द मून' तक के संकेत मेष से मीन राशि के जातकों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति और संबंधों में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि आज के कार्ड्स आपके भविष्य के बारे में क्या कहते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को धन संबंधी लेनदेन से फायदा होने के योग बनते हैं। पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा। आज आपके सभी कार्य आराम से पूरे होते जाएंगे। आर्थिक लिहाज से समय बहुत अनुकूल है। इसलिए इस मामलों में तनाव मुक्त रहें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों आज थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। हालांकि, आज ग्रहों की स्थिति आपको अनुकूल परिणाम दिलाएगा। धन-संपत्ति व प्यार के मामले में समय बहुत अच्छा है। हालांकि, आज आपका रुझान भौतिक वस्तुओं की तरफ अधिक रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के खर्चों बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। कर्ज लेने की संभावनाएं भी आपके लिए बन रही हैं। आयात निर्यात से जुड़े हुए जातकों के लिए लाभदायक समय है। हालांकि, आज का दिन आर्थिक मामलों में प्रतिकूल परिणाम दिला सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापारिक कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। प्रोफेशनल लाइफ में हर तरफ से मान सम्मान मिलेगा। आज आपके लिए धन की प्राप्ति की संभावना बनी हुई है। पुरानी दबी हुई इच्छा के पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों की व्यावसायिक सफलता के लिए अनुकूल कहा जा सकता है। आज आपकी तकनीकी योग्यता में वृद्धि होगी। साथ ही आज नए प्रयोग सफलता दिलाने वाले रहेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को लाभ होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी सोच में बदलाव लेकर आने के लिए अच्छा है। आज अपने पुराने विचारों के तौर-तरीकों को छोड़कर नए प्रयोग करेंगे। आप के प्रयोग सफल होने से हर्ष का वातावरण निर्मित होगा। कमाई के लिए समय अनुकूल है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों में आज दूसरों के रहस्य जानने का जुनून रहेगा। समस्या की जड़ को समझने का प्रयास करें। उत्पादन कार्यों से जुड़े हुए जातकों को लाभ की अच्छी संभावना बनती है। हालांकि, आज आपके सामने अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के साझेदारी से संबंधित कामों में रुकावट आ सकती है। आज आपकी कमाई तो होगी लेकिन, आपके खर्चे काफी ज्यादा रहेंगे। व्यवसाय निवेश के लिए धन उधार लेने की संभावना बनती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों पर आज आलस्य हावी रहने वाला है। बिना मांगे लोगों को सलाह देने से बचें। नौकरीपेशा जातकों को लाभ की अच्छी संभावना बनी हुई है। क्योंकि, आज आपके अधिकारियों के साथ संबंध भी मजबूत होंगे। सेहत को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों का ध्यान समस्या के समाधान को निकालने की तरफ रहेगा। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा बढ़ेगी। व्यावसायिक परिवर्तन की चाह रखने वाले जातकों को परिवर्तन के अवसर प्राप्त होंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक नए वाहन खरीद के लिए जरुरी रिसर्च पर ध्यान देंगे। यदि आप भूमि भवन से संबंधित कोई डील करते हैं तो वह आपके लिए लाभदायक रहेंगे। कमाई के लिहाज से दिन अनुकूल है। लोन लेने की संभावना भी बनी हुई है। खर्च अधिक रहेंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों की कलात्मक सोच में वृद्धि होगी। साथ ही आज आपको अचानक सफलता मिलने की अच्छी संभावना बनी हुई है। यदि आपका कोई पेपर वर्क है तो पेपर वर्क कुछ समय के लिए अटक सकता है। धन संबंधित मामलों में दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा।
