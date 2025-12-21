21 दिसंबर 2025,

Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025 : टैरो राशिफल : मकर राशि में चंद्रमा का गोचर, महादेव की कृपा से इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025 :22 दिसंबर 2025 का टैरो राशिफल: आज चंद्रमा का मकर राशि में गोचर और महादेव की कृपा किन राशियों की चमकाएगी किस्मत? जानें मेष से मीन तक का हाल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 21, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025 : टैरो राशिफल 22 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025 : आज सोमवार, 22 दिसंबर 2025 है, जो पौष मास का 17वां दिन है। आज का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष है क्योंकि सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, जो मन की शांति और बाधाओं के नाश का प्रतीक है। टैरो कार्ड्स के माध्यम से आज 'द एम्परर' से लेकर 'द मून' तक के संकेत मेष से मीन राशि के जातकों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति और संबंधों में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि आज के कार्ड्स आपके भविष्य के बारे में क्या कहते हैं।

मेष टैरो राशिफल ARIES (March 21 – April 19) - The Emperor)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को धन संबंधी लेनदेन से फायदा होने के योग बनते हैं। पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा। आज आपके सभी कार्य आराम से पूरे होते जाएंगे। आर्थिक लिहाज से समय बहुत अनुकूल है। इसलिए इस मामलों में तनाव मुक्त रहें।

वृषभ टैरो राशिफल TAURUS (April 20 – May 20) - The Hierophant

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों आज थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। हालांकि, आज ग्रहों की स्थिति आपको अनुकूल परिणाम दिलाएगा। धन-संपत्ति व प्यार के मामले में समय बहुत अच्छा है। हालांकि, आज आपका रुझान भौतिक वस्तुओं की तरफ अधिक रहेगा।

मिथुन टैरो राशिफल GEMINI (May 21 – June 20) - The Lovers:

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के खर्चों बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। कर्ज लेने की संभावनाएं भी आपके लिए बन रही हैं। आयात निर्यात से जुड़े हुए जातकों के लिए लाभदायक समय है। हालांकि, आज का दिन आर्थिक मामलों में प्रतिकूल परिणाम दिला सकता है।

कर्क टैरो राशिफल CANCER (June 21 – July 22) - The Chariot

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापारिक कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। प्रोफेशनल लाइफ में हर तरफ से मान सम्मान मिलेगा। आज आपके लिए धन की प्राप्ति की संभावना बनी हुई है। पुरानी दबी हुई इच्छा के पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह टैरो राशिफल LEO (July 23 – August 22) - Strength

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों की व्यावसायिक सफलता के लिए अनुकूल कहा जा सकता है। आज आपकी तकनीकी योग्यता में वृद्धि होगी। साथ ही आज नए प्रयोग सफलता दिलाने वाले रहेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को लाभ होगा।

कन्या टैरो राशिफल VIRGO (August 23 – September 22) - The Hermit

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी सोच में बदलाव लेकर आने के लिए अच्छा है। आज अपने पुराने विचारों के तौर-तरीकों को छोड़कर नए प्रयोग करेंगे। आप के प्रयोग सफल होने से हर्ष का वातावरण निर्मित होगा। कमाई के लिए समय अनुकूल है।

तुला टैरो राशिफल LIBRA (September 23 – October 22) - Justice

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों में आज दूसरों के रहस्य जानने का जुनून रहेगा। समस्या की जड़ को समझने का प्रयास करें। उत्पादन कार्यों से जुड़े हुए जातकों को लाभ की अच्छी संभावना बनती है। हालांकि, आज आपके सामने अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है।

वृश्चिक टैरो राशिफल SCORPIO (October 23 – November 21) - Death

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के साझेदारी से संबंधित कामों में रुकावट आ सकती है। आज आपकी कमाई तो होगी लेकिन, आपके खर्चे काफी ज्यादा रहेंगे। व्यवसाय निवेश के लिए धन उधार लेने की संभावना बनती है।

धनु टैरो राशिफल SAGITTARIUS (November 22 – December 21) - Temperance

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों पर आज आलस्य हावी रहने वाला है। बिना मांगे लोगों को सलाह देने से बचें। नौकरीपेशा जातकों को लाभ की अच्छी संभावना बनी हुई है। क्योंकि, आज आपके अधिकारियों के साथ संबंध भी मजबूत होंगे। सेहत को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहें।

मकर टैरो राशिफल CAPRICORN (December 22 – January 19) - The Devil

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों का ध्यान समस्या के समाधान को निकालने की तरफ रहेगा। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा बढ़ेगी। व्यावसायिक परिवर्तन की चाह रखने वाले जातकों को परिवर्तन के अवसर प्राप्त होंगे।

कुंभ टैरो राशिफल AQUARIUS (January 20 – February 18) - The Star

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक नए वाहन खरीद के लिए जरुरी रिसर्च पर ध्यान देंगे। यदि आप भूमि भवन से संबंधित कोई डील करते हैं तो वह आपके लिए लाभदायक रहेंगे। कमाई के लिहाज से दिन अनुकूल है। लोन लेने की संभावना भी बनी हुई है। खर्च अधिक रहेंगे।

मीन टैरो राशिफल PISCES (February 19 – March 20) - The Moon

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों की कलात्मक सोच में वृद्धि होगी। साथ ही आज आपको अचानक सफलता मिलने की अच्छी संभावना बनी हुई है। यदि आपका कोई पेपर वर्क है तो पेपर वर्क कुछ समय के लिए अटक सकता है। धन संबंधित मामलों में दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Dec 2025 01:41 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025 : टैरो राशिफल : मकर राशि में चंद्रमा का गोचर, महादेव की कृपा से इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

