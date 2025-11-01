Shukra Gohar 2025: 02 नवंबर को शुक्र का गोचर, जानिए किन राशि के जातकों के लिए शुभ, ये लोग रहें सावधान!

इस वर्ष 2 नवंबर 2025 को दोपहर 1:14 बजे शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला (Libra) में प्रवेश करेंगे। तुला राशि शुक्र की स्वगृही राशि है, इसलिए यह परिवर्तन कई राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, नवंबर माह ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसी माह शनि, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र पांच प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं। इससे सभी 12 राशियों पर अलग-अलग असर देखने को मिलेगा।