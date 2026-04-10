Shukra Nakshatra Parivartan: 16 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश, वृषभ, कन्या, मीन राशि और वृश्चिक राशि के लिए बढ़ेंगे कष्ट

Shukra Nakshatra Parivartan in April: वैदिक ज्योतिष के अनुसार सुख, प्रेम और वैभव के कारक शुक्र ग्रह अप्रैल 2026 में नक्षत्र परिवर्तन (Bharani Nakshatra Shukra Gochar) करने जा रहे हैं, जिसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक शुक्र 6 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र से निकलकर भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 15 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। इसके बाद 16 अप्रैल को शुक्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिससे ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। भरणी नक्षत्र का स्वभाव उग्र माना जाता है, ऐसे में इस दौरान कुछ राशियों के जीवन में मानसिक तनाव और आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। खासतौर पर वृषभ, कन्या, मीन और वृश्चिक राशि के जातकों को इस समय संभलकर चलने की जरूरत होगी।