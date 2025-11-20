Shukra Uday: 2026 की शुरुआत में शुक्रदेव होंगे उदित, इन 3 राशियों पर हो सकती है विशेष कृपा

कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुक्र ग्रह का उदय लाभकारी रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नए करियर अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए लाभ और नए निवेश के मौके खुलेंगे। अचानक धन प्राप्त होने के योग हैं, और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम और सामाजिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। इस समय अपने कौशल और अनुभव का पूरा उपयोग करना शुभ रहेगा, क्योंकि यह आपके लिए नए अवसर और लाभ लेकर आएगा।