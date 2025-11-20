Patrika LogoSwitch to English

Shukra Uday: 2026 की शुरुआत में शुक्रदेव होंगे उदित, इन 3 राशियों पर हो सकती है विशेष कृपा

Shukra Uday: 2026 में शुक्र ग्रह मकर राशि में उदित होगा। इन 3 राशि के जातकों के लिए धन, करियर और प्रेम जीवन में खुशहाली के योग हैं।

Nov 20, 2025

Shukra Uday 2026

Shukra Uday 2026 (photo- gemini ai)

Shukra Uday 2026 : वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम, लग्जरी और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब भी शुक्र की चाल बदलती है या इसका उदय होता है, यह हमारे जीवन के कई क्षेत्रों पर सकारात्मक असर डालता है। खासकर आर्थिक स्थिति, करियर, प्रेम जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा में इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

साल 2026 की शुरुआत में शुक्र ग्रह मकर राशि में उदित होने वाला है, जो सभी राशियों पर असर डालेगा, लेकिन विशेष रूप से तीन राशियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस दौरान इन राशियों के जातक जीवन में खुशहाली, करियर में उन्नति और धन संबंधी लाभ के नए अवसर पा सकते हैं।

वृषभ राशि

2026 में वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का उदय अत्यंत शुभ रहेगा। इस समय करियर और व्यवसाय में नए अवसर सामने आएंगे। पुराने निवेश या व्यवसाय से लाभ मिलने के योग बनेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। घर में सुख-शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। मानसिक तनाव कम होगा। हालांकि, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले योजना बनाना लाभकारी रहेगा, जिससे भविष्य में और भी अच्छे परिणाम मिल सकें।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुक्र ग्रह का उदय लाभकारी रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नए करियर अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए लाभ और नए निवेश के मौके खुलेंगे। अचानक धन प्राप्त होने के योग हैं, और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम और सामाजिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। इस समय अपने कौशल और अनुभव का पूरा उपयोग करना शुभ रहेगा, क्योंकि यह आपके लिए नए अवसर और लाभ लेकर आएगा।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का उदय वैभव और समृद्धि लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और फंसे हुए धन की प्राप्ति संभव है। करियर में तरक्की और नए प्रोजेक्ट के अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और पारिवारिक सुख बढ़ेगा। मानसिक तनाव कम होगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। यह समय भाग्य आपका साथ देगा, इसलिए नई योजनाओं को अमल में लाना सबसे उपयुक्त रहेगा।

Published on:

20 Nov 2025 11:52 am

