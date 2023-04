Solar Eclipse 2023: सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहे हैं इन राशियों के दिन, खुद मां लक्ष्मी पहुंच रही हैं इस राशि के लोगों के घर

भोपालPublished: Apr 13, 2023 11:30:39 am Submitted by: Sanjana Kumar

Solar Eclipse 2023 will shine the luck of these zodiac sign as sun: भोपाल के ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा के मुताबिक इस बार लगने वाला हाईब्रिड सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी, खुशियां, धन-दौलत और कीर्ति लाने वाला साबित होगा। यदि यह कहा जाए कि सूर्य ग्रहण के बाद इन राशियों के लोगों के घर खुद मां लक्ष्मी पहुंचेंगी। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें किन राशियों के पहुंच रही हैं मां लक्ष्मी...