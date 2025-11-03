Surya Nakshatra Parivartan 2025: इस दिन सूर्य का शनि नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों के कर्मों का हो सकता है हिसाब

सिंह राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही लकी हो सकता है। जीवन में नई शुरुआत करने के लिए अनुकूल समय होगा। कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जो आपके मन को बहुत खुश कर सकती है। संतान से जुड़ी खुशखबरी भी मिलने के योग है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सभी अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। करियर के क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। इस अवधि में पैसा कमाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं, जो भविष्य में आपके आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकता है।