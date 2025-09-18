Surya Grahan 2025 Effect On Rashi : सूर्य ग्रहण के लगने से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जानिए

Surya Grahan 2025 Effect On Rashi : यह साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र की मानें तो यह एक खास खगोलीय घटना है। यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। उस समय सूर्य अपनी ही राशि कन्या में गोचर करने वाले है, इसलिए इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा।