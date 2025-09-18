Patrika LogoSwitch to English

Surya Grahan 2025 Effect On Rashi : सूर्य ग्रहण के लगने से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जानिए

Surya Grahan 2025 Effect On Rashi : 21 सितंबर 2025 को आखिरी सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। जानें इसका सभी 12 राशियों पर ज्योतिषीय प्रभाव।

Sep 18, 2025

Surya Grahan 2025 Effect On Rashi : यह साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र की मानें तो यह एक खास खगोलीय घटना है। यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। उस समय सूर्य अपनी ही राशि कन्या में गोचर करने वाले है, इसलिए इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा।

यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा और न ही इस दौरान लगने वाला सूतक काल मान्य होगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं, यह सूर्य ग्रहण सभी राशियों के जीवन पर कैसा असर डाल सकता है।

मेष (Aries)

मेष राशि के जातकों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य और संयम से सफलता संभव है।

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय प्रेम संबंधों और शिक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी होगी।

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। घर के बड़ों की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत होगी।

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वालों का साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह समय यात्राओं और भाई-बहनों के साथ रिश्तों में सुधार के लिए अनुकूल रहेगा।

सिंह (Leo)

सिंह राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी। धन हानि की आशंका है, इसलिए निवेश टालें और वाणी पर नियंत्रण रखें।

कन्या (Virgo

कन्या राशि पर इस ग्रहण का सीधा असर होगा क्योंकि ग्रहण इन्हीं की राशि में है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को लेकर सतर्क रहना जरूरी है।

तुला (Libra)

तुला राशि के जातकों के खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा के योग तो हैं, लेकिन धन खर्च भी अधिक होगा।

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी हो सकता है। आय में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर हाथ लग सकते हैं।

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन जैसी खुशखबरी मिल सकती है।

मकर (Capricorn)

मकर राशि के लिए यह ग्रहण शुभ संकेत लेकर आया है। भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। हालांकि लेनदेन के मामलों में सावधानी जरूरी है।

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों को सेहत का ध्यान रखना होगा। अचानक धन लाभ मिल सकता है, लेकिन वाहन चलाते समय लापरवाही न करें।

मीन (Pisces)

मीन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है। व्यापार और साझेदारी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

Published on:

18 Sept 2025 06:00 pm

Surya Grahan 2025 Effect On Rashi : सूर्य ग्रहण के लगने से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जानिए

