Surya Shani Yuti : सूर्य और शनि की युति : इन 7 राशियों पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल, राम नवमी पर करें ये छोटा काम

Surya Shani Yuti Rashifal : वैदिक कैलेंडर के हिसाब से इस बार राम नवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। ग्रहों की चाल भगवान की तरह ही भक्तों की जिंदगी में बड़ा असर डालती है। खासकर इस बार, मीन राशि में सूर्य और शनि एक साथ हैं वो आपको खुद के साथ सख्ती और गहरा आत्म-निरीक्षण करने को कह रहे हैं। कर्क, मेष, मिथुन और मीन वालों के लिए तो यह दिन बहुत कुछ लेकर आ रहा है, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक। शुक्र का मेष में आना नई शुरुआत के लिए टॉनिक जैसा है। दूसरी राशियों के लिए ये वक्त खुद को सुधारने और धैर्य रखने का है। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से राम नवमी किन राशियों पर कैसा असर डालेगी और कौनसे उपाय आपके लिए फायदेमंद हैं।