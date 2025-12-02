Patrika LogoSwitch to English

बेहद रोमांटिक मानी जाती हैं इन 5 राशि की महिलाएं, होती हैं बेहद इमोशनल

आज हम आपको कुछ ऐसा राशियों की महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो नेचुरली ज्यादा रोमांटिक होती हैं। इन राशियों की महिलाएं ज्यादा भावुक, ग्रेसफुल और अपने प्यार को जताने वाली मानी जाती हैं।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 02, 2025

रोमांटिक होती हैं इन राशियों की महिलाएं

रोमांटिक होती हैं इन राशियों की महिलाएं (PC: GEMINI GENERATED)

कुछ लोग अपने प्यार को बड़े इशारों से दिखाते हैं, कुछ छोटी-छोटी चीज़ों से, और कुछ अपनी बातों से। रोमांस हर इंसान की अपनी शैली होती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कुछ राशियों की महिलाएं नैचुरली ज्यादा रोमांटिक मानी जाती हैं।  इन महिलाओं में इमोशनल गहराई, प्यार जताने का तरीका और रिश्तों को खास बनाने की कला दूसरों से अलग होती है। यहाँ जानिए टॉप 5 सबसे रोमांटिक महिला राशियों के बारे में:

1. मीन (Pisces)

मीन राशि की महिलाएं बहुत भावुक, समझदार और कल्पनाशील होती हैं। इन्हें परियों की कहानी जैसा प्यार पसंद होता है—जहाँ दिल से दिल का जुड़ाव हो, बिना शर्त वाला प्यार हो और एक-दूसरे के लिए समर्पण हो। पूजा वर्मा कहती हैं कि मीन राशि की महिलाएं “पूरा दिल लगाकर प्यार करती हैं” और अपने पार्टनर की खुशी में अपनी खुशी ढूँढ लेती हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ों से प्यार जताती हैं—खूबसूरत बातें, लंबी बातचीत, दिल से लिखे मैसेज, और हर पल को खास बनाने की कोशिश। उनका प्यार सबसे गहरा और सच्चा माना जाता है।

2. तुला (Libra)

तुला राशि की महिलाओं पर शुक्र ग्रह का असर होता है, जो प्यार और सुंदरता का ग्रह है। इसलिए वे नैचुरली आकर्षक और रोमांटिक होती हैं। इन्हें रिश्तों में संतुलन, समझ और कोमलता बहुत पसंद होती है।
तुला महिलाएं धीरे-धीरे और खूबसूरत तरीके से प्यार जताती हैं। इनके लिए प्यार एक कला की तरह होता है, जिसमें सौम्यता, आदर और भरपूर देखभाल शामिल हो।

3. कर्क (Cancer)

कर्क राशि की महिलाएं भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील और caring होती हैं। ये रिश्ते में सुरक्षा और गहराई को सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं। उनका रोमांस शांत लेकिन बहुत प्यारा होता है—जैसे किसी थके दिन पर मनपसंद खाना खिलाना, प्यार भरा मैसेज भेजना या पार्टनर की बातों को दिल से सुनना। कर्क राशि की महिलाएं एक बार प्यार करती हैं तो पूरी वफ़ादारी और समर्पण से करती हैं।

4. वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि की महिलाएं स्थिर, भरोसेमंद और दिल से लगाव रखने वाली होती हैं। रोमांस इनके लिए आराम, स्थिरता और सच्चे एहसास का मिश्रण है। वे धीरे-धीरे प्यार जताती हैं लेकिन लंबे समय तक निभाती हैं, गर्मजोशी वाली hugs, thoughtful gifts और हमेशा साथ रहने का भरोसा।

5. सिंह (Leo)

सिंह राशि की महिलाएं प्यार में सबसे ज़्यादा energetic और stylish होती हैं। इन्हें बोल्ड तरीके से अपनी फीलिंग्स का इजहार करना पसंद होता है। सिंह महिला के लिए प्यार “एक जश्न जैसा” होता है। इन्हें ध्यान, तारीफ और अपने रिश्ते में उत्साह बनाए रखना पसंद होता है। ये अपने पार्टनर पर दिल खोलकर प्यार बरसाती हैं।

