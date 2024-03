Vakri Budh Gochar: इन राशियों को मिलने वाला है अपार धन, वक्री बुध 2 अप्रैल से हर तरफ से करेंगे धन-वर्षा

भोपालPublished: Mar 26, 2024 06:11:43 pm Submitted by: Pravin Pandey

Vakri Budh Gochar from 2 April 2024 ग्रहों के राशि परिवर्तन पर लोगों पर गहरा असर पड़ता है। इसके कारण सभी राशि के लोगों के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं। 2 अप्रैल 2024 को सुबह 3.18 बजे ग्रहों के राजकुमार मेष राशि में बुध वक्री हो जाएंगे। बुध के मेष राशि में वक्री होने से 4 राशि के लोगों को आर्थिक जीवन में अपार सफलता मिलेगी (budh transition)।

2 अप्रैल को बुध मेष राशि में हो जाएंगे वक्री, 4 राशियों को होगा धन लाभ

बुध के मेष राशि में वक्री होने से इन्हें मिलेगा लाभ (4 zodiac going to get immense wealth Retrograde Mercury) मिथुन राशि

प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय के अनुसार बुध का वक्री होना मिथुन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छा करेगा। इससे मिथुन राशि वालों के आय के नए स्रोत बनेंगे और आमदनी बढ़ेगी। आय बढ़ने से मिथुन राशि वाले अपनी जरूरतों को पूरी करने में तो सफलता पाएंगे ही, निवेश करने में भी सफल होंगे। इससे लाभ होगा। यह समय आपके लिए धन कमाने के साथ-साथ पैसों की बचत करने के लिए भी शानदार है। मेष राशि में बुध वक्री अवस्था आपको आर्थिक रूप से संपन्‍न बनाएगी। व्‍यापारियों के लिए मुनाफे के योग हैं। बुध का वक्री होना आपकी संपन्‍नता बढ़ाएगा।

सिंह राशि

वक्री बुध सिंह राशि के लोगों के लिए बेहद लाभकारी है। इसके चलते सिंह राशि वालों को खूब पैसा मिलेगा। आपका कामकाज में उन्नति होगी। इस समय आमदनी के एक से ज्‍यादा स्रोत बनेंगे। सिंह राशि वाले पैसों की बचत करने में भी सफल होंगे। सिंह राशि वालों को इस समय भाग्‍य का साथ भी मिलेगा। ज्योतिषियों का कहना है कि बुध वक्री रहने तक सिंह राशि वाले रातदिन तरक्की करेंगे। इस समय आप परिवार की हर ख्वाहिश पूरा करने में सफल होंगे। ये भी पढ़ेंः Tripushkar Yog: तीन गुना फल बढ़ा देता है त्रिपुष्कर योग, जानें इस योग में क्या करें, क्या न करें और कब-कब बन रहा अद्भुत योग कुंभ राशि

आपकी राशि कुंभ है तो बुध का वक्री होना आपको आर्थिक लाभ देगा। इस समय आप खूब धन कमाने में सफल होंगे। आप किसी की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस समय आप पैसे बचाने में भी सफल होंगे, जो आपको भविष्य में काम देगा। मीन राशि

वक्री बुध मीन राशि के लोगों के लिए लाभदायक है। इस समय मीन राशि वालों को खूब धन लाभ होगा। इस समय आर्थिक मामलों में आपको भाग्‍य का साथ मिलेगा। आप खूब धन कमाएंगे। मीन राशि के लोगों को विदेश से आउटसोर्सिंग के माध्यम से पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा। इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप पैसों की बचत करके अपने भविष्‍य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। पढ़ना जारी रखे