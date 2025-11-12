Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Virgo Moon Rise : कन्या राशि में चंद्रमा का उदय, 13 नवंबर 2025 को इन 3 राशियों को मिल सकता है सौभाग्य

Virgo Moon Rise : कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर (13 नवंबर 2025) वृषभ, मिथुन और मकर राशियों के जीवन में सफलता, पहचान और सौभाग्य लाएगा। जानें कैसे यह ऊर्जा आपकी छोटी-मोटी गलतियों को सुधारकर स्थायी खुशी का मार्ग खोलेगी और आपके लंबे समय से किए गए प्रयासों को पुरस्कृत करेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Dr Anish Vyas

Nov 12, 2025

Virgo Moon Rise

Virgo Moon Rise : कन्या चंद्रमा का उदय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Virgo Moon Rise : कन्या राशि का चंद्रमा हमें बताता है कि अगर हम अपनी लाइफ में छोटी-मोटी चीजों को ठीक कर लें, तो सब कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। हम पहले से जानते थे कि कहां गलतियां हो रही हैं, और अब हमारे पास वो खुशी लाने का मौका है जो हमें मिल नहीं पा रही थी।

13 नवंबर को कन्या में चंद्रमा हमें अपने लक्ष्यों को बेहतर बनाने का मौका देगा। यह ऊर्जा हमारे इरादों के साथ मेल खाएगी और हमें वह सब दिलाएगी जो हमारा है।

इस चंद्र चरण के दौरान, ये तीन राशियां अपनी कोशिशों का फल देखना शुरू कर देंगी। इस दिन मिलने वाली खुशी हमारी धैर्य और निरंतरता को सही साबित करेगी। यह वो खुशी है जो लंबे समय तक टिकती है।

1. वृषभ (Taurus)

कन्या चंद्रमा आपके हाल के काम और लगन पर रोशनी डाल रहा है, वृषभ राशि। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने आपको नोटिस कर लिया है। 13 नवंबर को आपको व्यक्तिगत जीत मिलेगी, क्योंकि आखिरकार आपको लगेगा कि आपके प्रयासों को पहचाना गया है।

आपका व्यावहारिक स्वभाव इस धरती से जुड़ी चंद्र ऊर्जा के साथ बहुत अच्छे से मिलता है। आपको मिलने वाला इनाम याद दिलाएगा कि आपके मामले में, लगे रहना और शांत रहना हमेशा फल देता है। ब्रह्मांड स्पष्ट रूप से आपके साथ है और आपको सीधे सफलता की ओर ले जा रहा है। गुरुवार का दिन अच्छा भाग्य लेकर आएगा, और आपको लगेगा कि आप इस पर भरोसा कर सकते हैं।

2. मिथुन (Gemini)

कन्या चंद्रमा आपके चंचल दिमाग को एकाग्र करेगा और आपको कड़ी मेहनत करने के लिए इनाम देगा। मिथुन राशि वालों को 13 नवंबर अचानक कोई अवसर या संदेश मिलेगा जो आपको सही दिशा में ले जाएगा। आपकी जिज्ञासा और लचीलापन चरम पर होगा, और आपको पूरे दिन इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। आप जितने खुले दिमाग के रहेंगे, आपको उस तरह की सफलता मिलने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी जिसके लिए आप बने हैं। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है।

3. मकर (Capricorn)

कन्या चंद्रमा आपकी महत्वाकांक्षा का समर्थन करेगा और आपके अनुशासन के लिए आपको इनाम देगा । जैसा कि हम सब जानते हैं, आप कई बार बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी कड़ी मेहनत रंग ला रही है, और ऐसा लगता है जैसे आप अपनी जिंदगी के एक बहुत ही भाग्यशाली दौर में आ गए हैं। 13 नवंबर को आप देखेंगे कि ब्रह्मांड आपके प्रयासों का जवाब दे रहा है, और यह आपको बहुत खुश करेगा।

आगे का रास्ता स्थिर और उम्मीदों से भरा दिख रहा है, और यह आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बुधवार का दिन मान्यता और आराम लेकर आएगा। आपको याद दिलाया जाएगा कि आपकी लगे रहने की आदत अपने आप में एक जादू पैदा करती है। कन्या चंद्रमा आपके लक्ष्यों पर रोशनी डालता है, यह दिखाते हुए कि अगर आप चाहें, तो आप सब कुछ पा सकते हैं।

डिसक्लेमर:यह ज्योतिषीय आलेख पूरी तरह से सामान्य जानकारी, मनोरंजन और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष, अंकशास्त्र, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित सभी भविष्यवाणियां और निष्कर्ष पारंपरिक ग्रंथों और प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं।

ये भी पढ़ें

Budh Gochar in Tula Rashi 2025 : बुध गोचर से इन राशि के जातकों के हेल्थ पर असर, ज्योतिषी से जानिए उपाय
धर्म/ज्योतिष
Budh Gochar 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Nov 2025 05:31 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Virgo Moon Rise : कन्या राशि में चंद्रमा का उदय, 13 नवंबर 2025 को इन 3 राशियों को मिल सकता है सौभाग्य

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

टैरो राशिफल 13 नवंबर 2025 : 13 नवंबर को खुल सकते हैं धन के द्वार, कर्क और तुला राशि के लिए बन रहे हैं खास योग

Tarot Card Reading 13 November 2025
राशिफल

Budh Gochar in Tula Rashi 2025 : बुध गोचर से इन राशि के जातकों के हेल्थ पर असर, ज्योतिषी से जानिए उपाय

Budh Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष

Shiva Avatar by Date of Birth : अपनी जन्मतिथि के अनुसार जानें अपना शिव रूप, शिव के कौनसे अवतार हैं आपके रक्षक

Shiva Avatar by Date of Birth
धर्म/ज्योतिष

Jyotirlinga According to Rashi : अपनी राशि अनुसार करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए कहां मिलेगी भोलेनाथ की विशेष कृपा?

Jyotirlinga to Visit According to Your Rashi
धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर का भविष्यफल और उपाय

Aaj Ka Rashifal 12 November 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.