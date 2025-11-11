Bajrang Baan : बजरंग बाण पाठ रोज पढ़ना क्यों माना जाता है गलत? बाबा बागेश्वर ने बताए कारण

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के अनुसार, "बजरंग बाण का पाठ साधक को प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। जब अति से ज्यादा कोई मुसीबत नाक तक फंस गई हो, कोई प्रयोजन-पद्धति काम न कर रही हो, ऐसी अंतिम स्थिति में बजरंग बाण का प्रयोग कर सकते हैं। पाठ हनुमान जी के सामने एक पैर पर खड़े होकर, स्नान किए हुए ही गिले वस्त्रों में करने से लाभ होता है। प्रतिदिन या नियमित पाठ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हनुमान जी को शपथ दी गई है, 'सत्य शपथ करुणानिधान की'। ऐसे में अति मुसीबत में एक पैर पर ना खड़े हो पाओ, तो सामान्य खड़े होकर के पाठ कर सकते हैं। पाठ बहुत आपत्तिकाल में करना चाहिए। बार-बार, छोटी-मोटी बातों के लिए नहीं करना चाहिए। कोई प्रेत बाधा सता रही हो, कोई बड़ा संकट या जान पर बात आ गई हो, तब ही इसका पाठ करना चाहिए।"