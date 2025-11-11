Benefits of Ringing Temple Bell : मंदिर की घंटी बाहर निकलते समय बजाना चाहिए या नहीं?

प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में पूजा-अर्चना को महत्व दिया जाता रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब हम मंदिर के पास पहुंचते हैं और घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजने से हमारे शरीर की सभी बुरी ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और साथ ही सभी के लिए सुख और धन के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान घंटी की ध्वनि से प्रसन्न होते हैं। घंटी बजाकर, भक्त भगवान से मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मांगते हैं, देवी-देवताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर उनकी आराधना करते हैं। घंटी की ध्वनि से शरीर और आसपास के क्षेत्र में मौजूद सभी रोगजनकों का नाश होता है और मंदिर और आसपास का क्षेत्र शुद्ध हो जाता है।