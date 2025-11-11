Patrika LogoSwitch to English

Benefits of Ringing Temple Bell : मंदिर की घंटी बाहर निकलते समय बजाना चाहिए या नहीं?

Benefits of ringing temple bell : हिंदू धर्म में मंदिर की घंटी का महत्व क्या है? जानें, मंदिर में प्रवेश के समय ही घंटी क्यों बजानी चाहिए और बाहर निकलते समय घंटी बजाने से क्यों मना किया जाता है। घंटी की ध्वनि से जुड़ी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा की मान्यताओं को समझें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 11, 2025

Benefits of ringing temple bell

Benefits of ringing temple bell : मंदिर की घंटी क्यों बजाई जाती है (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Benefits of ringing temple bell : हिंदू रीति-रिवाजों में पूजा-पाठ से जुड़ी कई अवधारणाएं शामिल हैं, जिनमें से कई का हम आज भी पालन करते हैं। मंदिर में घंटी बजाना इन्हीं रीति-रिवाजों में से एक है। हर हिंदू मंदिर में एक घंटी होती है, और जब भी हम मंदिर जाते हैं और वापस आते हैं, तो घंटी जरूर बजाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि मंदिर से निकलने से पहले घंटी बजाने की सलाह नहीं दी जाती है? आइए हिंदू धर्म में इस प्रथा से जुड़ी मान्यताओं पर एक नजर डालें।

हिंदू धर्म में मंदिर की घंटियों का महत्व

मंदिर में रखी जाने वाली घंटी के बारे में, धार्मिक सिद्धांत यह मानता है कि घंटी की ध्वनि ही सृष्टि के आरंभ में बजी थी। इसके अलावा यह भी दावा किया जाता है कि घंटी बजाने से ओंकार मंत्र का पूर्ण उच्चारण किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान मूर्तियों की चेतना को जागृत करता है और भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है।

मंदिर से निकलते समय घंटी क्यों नहीं बजानी चाहिए?

पुराणों के अनुसार, जब हम मंदिर जाते हैं, तो हमारे मन में तरह-तरह के विचार उठते हैं, जिनमें बुरे विचार भी शामिल हैं। जो मंदिर में प्रवेश करने के बाद घंटी बजते ही नष्ट हो जाते हैं। शंख, घंटे और घंटियों की दिव्य ध्वनि शरीर से सभी बुरी ऊर्जाओं और विचारों को बाहर निकाल देती है।

फिर, जैसे ही हम मंदिर में देवी-देवताओं के दर्शन करते हैं, हमारे मन में अच्छी ऊर्जा और विचार प्रवाहित होने लगते हैं। इसके बाद हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और घंटी बजाते हैं, जिससे सारी महान ऊर्जा नष्ट हो जाती है। परिणामस्वरूप, मंदिर से बाहर निकलते समय सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घंटी नहीं बजानी चाहिए।

मंदिर में प्रवेश के समय ही घंटी क्यों बजानी चाहिए?

प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में पूजा-अर्चना को महत्व दिया जाता रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब हम मंदिर के पास पहुंचते हैं और घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजने से हमारे शरीर की सभी बुरी ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और साथ ही सभी के लिए सुख और धन के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान घंटी की ध्वनि से प्रसन्न होते हैं। घंटी बजाकर, भक्त भगवान से मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मांगते हैं, देवी-देवताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर उनकी आराधना करते हैं। घंटी की ध्वनि से शरीर और आसपास के क्षेत्र में मौजूद सभी रोगजनकों का नाश होता है और मंदिर और आसपास का क्षेत्र शुद्ध हो जाता है।

Published on:

11 Nov 2025 02:26 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Benefits of Ringing Temple Bell : मंदिर की घंटी बाहर निकलते समय बजाना चाहिए या नहीं?

