Budhvar Ka Vrat : कब से शुरू करना चाहिए बुधवार का व्रत , जान लीजिए पूरी पूजा विधि

Budhvar Ka Vrat : बुधवार व्रत (Budhvar Vrat) कब शुरू करें? जानें शुभ मुहूर्त (शुक्ल पक्ष का पहला बुधवार) और 21 व्रत करने की सही विधि। पाएं बुद्धि, ज्ञान और धन का आशीर्वाद। ॐ बुधाय नमः मंत्र का जाप करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 11, 2025

Budhvar Ka Vrat : कब से शुरू करना चाहिए बुधवार का व्रत , जान लीजिए पूरी पूजा विधि

Budhvar Ka Vrat : जानें बुधवार व्रत शुरू करने का सही समय और लाभ (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Budhvar Ka Vrat : हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। बुधवार (बुधवार) बुध ग्रह और बुध के स्वामी बुधदेव को समर्पित है। इस दिन, अधिकांश भक्त भगवान बुधदेव के साथ भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं। भगवान बुधदेव (बुध ग्रह) का हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्राचीन स्थान है, क्योंकि सप्ताह के मध्य में एक विशेष दिन होता है। ज्योतिषियों के अनुसार, बुध को ग्रहों के मंत्रिमंडल में एक राजकुमार के रूप में माना जाता है।

पुराणों के अनुसार, हिंदू इस दिन व्रत रखते हैं और फल प्राप्त करने के लिए लगातार 21 बुधवार तक इस शुभ अनुष्ठान का पालन करना चाहिए।

बुधवार व्रत शुरू करने का सही समय : Budhvar Vrat Right Time

ज्योतिषी और इस व्रत विधि के विशेषज्ञ मानते हैं कि बुधवार व्रत आरंभ करने का सबसे अच्छा समय किसी भी चंद्र मास के शुक्ल पक्ष का पहला बुधवार है। इस व्रत को कम से कम 21 बुधवार तक लगातार करना चाहिए।

बुधवार व्रत की विधि : Budhvar Vrat Ki Vidhi

  • इस व्रत को करने वाले भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर नित्यकर्म और पवित्र स्नान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले को हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि बुध ग्रह का ब्रह्मांडीय रंग हरा या हल्का हरा है।
  • बाद में, उन्हें पूजा कक्ष को गंगाजल या किसी अन्य पवित्र नदी के जल से शुद्ध करना चाहिए।
  • घर की उत्तर-पूर्व दिशा में भगवान बुधदेव और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
  • पूजा आरंभ करने के लिए विभिन्न फल, रंग-बिरंगे फूल, मालाएँ, बेलपत्र, अगरबत्ती अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं।
  • बुध मंत्र का लगातार 108 बार जाप करें।
  • बुधवार व्रत कथा को शुद्ध मन से पढ़ें या सुनें और बीच में उठें या उस स्थान को छोड़ें नहीं।
  • पूजा समाप्त करने के लिए, देवताओं को आरती और पुष्प अर्पित करें।
  • भक्त को परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करने के बाद उसे ग्रहण करना चाहिए।
  • इस व्रत को करने वाला व्यक्ति प्रसाद के साथ फल, बिना नमक का जूस और जल ग्रहण कर सकता है।

बुधवार व्रत के मंत्र : Budhvar Vrat Mantra

बुध ग्रह मंत्र: ॐ बुधाय नमः

बुध ग्रह बीज मंत्र: ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः

बुधवार व्रत का महत्व :

बुध एक तेज गति वाला ग्रह है और हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित है। ज्योतिषीय रूप से यह ग्रह बुद्धि, ज्ञान, मन, विचार प्रक्रिया, धन, करियर में वृद्धि, व्यावसायिक विकास और सुख जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, बुधवार का व्रत रखने से इन क्षेत्रों में फलदायी विकास होता है। भगवान गणेश की पूजा और बुधवार व्रत का पालन भी इन कारकों के अनुकूल होता है क्योंकि भगवान गणेश को बाधाओं का निवारण करने वाला) भी कहा जाता है।

Published on:

11 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Budhvar Ka Vrat : कब से शुरू करना चाहिए बुधवार का व्रत , जान लीजिए पूरी पूजा विधि

