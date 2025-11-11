Budhvar Ka Vrat : कब से शुरू करना चाहिए बुधवार का व्रत , जान लीजिए पूरी पूजा विधि

Budhvar Ka Vrat : हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। बुधवार (बुधवार) बुध ग्रह और बुध के स्वामी बुधदेव को समर्पित है। इस दिन, अधिकांश भक्त भगवान बुधदेव के साथ भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं। भगवान बुधदेव (बुध ग्रह) का हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्राचीन स्थान है, क्योंकि सप्ताह के मध्य में एक विशेष दिन होता है। ज्योतिषियों के अनुसार, बुध को ग्रहों के मंत्रिमंडल में एक राजकुमार के रूप में माना जाता है।