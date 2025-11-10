Mangalwar Vrat Niyam : मंगलवार को इन मंत्रों के जाप से प्रसन्न होते हैं हनुमान जी , जानिए व्रत की विधि

Mangalwar Vrat Niyam : हिंदू धर्म में हम कई देवी-देवताओं के व्रत और पूजा करते हैं और उनमें से प्रत्येक सप्ताह के एक विशेष दिन को समर्पित होता है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी के लिए होता है, जिन्हें भगवान शिव (रुद्र के ग्यारहवें अवतार) का अवतार माना जाता है। मंगलवार (मंगलवार) को भगवान हनुमान का जन्मदिन माना जाता है, इसलिए भक्त इस दिन आशीर्वाद प्राप्त करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इसे मनाते हैं।