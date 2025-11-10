Patrika LogoSwitch to English

Mangalwar Vrat Niyam : मंगलवार को इन मंत्रों के जाप से प्रसन्न होते हैं हनुमान जी , जानिए व्रत की विधि

Mangalwar Vrat Niyam : मंगलवार व्रत क्यों और कैसे करें? जानिए हनुमान जी को प्रसन्न करने की संपूर्ण व्रत विधि (पूजा सामग्री, उपवास नियम)। हनुमान गायत्री और बीज मंत्र सहित 4 प्रभावी मंत्रों का जाप करके सौभाग्य और सफलता।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 10, 2025

Mangalwar Vrat Niyam

Mangalwar Vrat Niyam : सफलता के लिए मंगलवार व्रत के संपूर्ण नियम (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Mangalwar Vrat Niyam : हिंदू धर्म में हम कई देवी-देवताओं के व्रत और पूजा करते हैं और उनमें से प्रत्येक सप्ताह के एक विशेष दिन को समर्पित होता है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी के लिए होता है, जिन्हें भगवान शिव (रुद्र के ग्यारहवें अवतार) का अवतार माना जाता है। मंगलवार (मंगलवार) को भगवान हनुमान का जन्मदिन माना जाता है, इसलिए भक्त इस दिन आशीर्वाद प्राप्त करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इसे मनाते हैं।

ज्योतिषीय दृष्टि से मंगलवार व्रत के देवता मंगल हैं। जब यह ग्रह कुंडली में सही स्थान पर स्थित होता है, तो जातक में आक्रामकता, साहस, ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, जुनून, क्षमता, सहनशक्ति, उत्साह, निडरता आदि जैसे गुणों का विकास होता है। मंगलवार का व्रत करना शुभ माना जाता है और यह व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और सफलता लाता है।

मंगलवार व्रत विधि | Mangalvar Vrat Vidhi

मंगलवार व्रत की विधि बहुत सरल है, जो सुबह से शुरू होकर शाम को समाप्त होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, लगातार 21 मंगलवार तक व्रत रखने से भक्त को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।

  • सुबह जल्दी उठें और सूर्योदय से पहले स्नान करें।
  • इस दिन साफकपड़े पहनें और हो सके तो लाल वस्त्र पहनें।
  • वातावरण को शुद्ध करने के लिए पूजा कक्ष में थोड़ा पवित्र गंगा जल छिड़कें और फिर भगवान गणेश और भगवान हनुमान की मूर्ति या चित्र को उपयुक्त स्थान पर रखें।
  • गाय के घी का दीपक जलाएं और सिंदूर, पान की माला, लाल फूल या लाल फूलों की माला और लाल नया कपड़ा चढ़ाएं।
  • प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू और विभिन्न प्रकार के फल चढ़ाएं।
  • मूर्ति के सामने आराम से बैठें और पूजा शुरू करें, भगवान गणेश की पूजा करें, उसके बाद भगवान हनुमान और मंगलवार व्रत कथा का पाठ करें।

भगवान हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की प्रार्थना करना या रामायण के सुंदरकांड का पाठ करना भगवान हनुमान को प्रसन्न करने और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है।

पूजा के अंत में पुष्प अर्पित करें और आरती करें। इस पूजा के पूरा होने के बाद, अपने परिवार के सदस्यों को प्रसाद (जो भी चढ़ावा हो - भोग/प्रसाद) वितरित करें।

यदि किसी भक्त के लिए पूरे दिन उपवास करना संभव न हो, तो वह बिना नमक मिलाए गेहूं और गुड़ से बने कुछ भोजन के साथ प्रसाद ग्रहण कर सकता/सकती है।

हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि इस पवित्र दिन किसी भूखे को भोजन और किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करने से शीघ्र आध्यात्मिक विकास होता है।

मंगलवार व्रत के दौरान जप करने का मंत्र | Mantra to chant during Mangalvar Vrat

मंगल देव की स्तुति का मंत्र- ॐ भौमाय नमः

भगवान हनुमान की स्तुति करने के मंत्र:

ॐ हनुमते नमः॥

हनुमान गायत्री मंत्र:

ॐ आंजनेयाय विद्महे
वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत प्रचोदयात्॥

हनुमान बीज मंत्र:

ऊँ ऐं भ्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः

Utpanna Ekadashi 2025 Date : उत्पन्ना एकादशी 15 या 16 नवंबर? नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत करने से मिलने वाले अक्षय पुण्य का रहस्य
धर्म और अध्यात्म
Utpanna Ekadashi 2025 Date

10 Nov 2025 11:46 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Mangalwar Vrat Niyam : मंगलवार को इन मंत्रों के जाप से प्रसन्न होते हैं हनुमान जी , जानिए व्रत की विधि

