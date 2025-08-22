औरैया: शासन की छवि धूमिल करने वाले उप जिलाधिकारी हुए निलंबित

औरैया में उप जिलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें राजस्व परिषद मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। मामला रिश्वत को लेकर जुड़ा है। उप जिलाधिकारी सदर के कार्यालय का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। जिसमें एक फरियादी उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में उनकी टेबल के दराज में पैकेट रखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने एडीएम वित्त एवं राजस्व को जांच के निर्देश दिए थे और एसडीएम को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। अब शासन जीरो टॉलरेंस नीट के प्रतिकूल कार्य करने पर निलंबित कर दिया गया है। मामला सदर तहसील का है।