Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

औरैया

औरैया: शासन की छवि धूमिल करने वाले उप जिलाधिकारी हुए निलंबित

औरैया में के उप जिलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है।

औरैया

Narendra Awasthi

Aug 22, 2025

वायरल वीडियो का अंश (फोटो सोर्स- 'X' औरैया वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' औरैया वीडियो ग्रैब)

औरैया में उप जिलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें राजस्व परिषद मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। मामला रिश्वत को लेकर जुड़ा है। उप जिलाधिकारी सदर के कार्यालय का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। जिसमें एक फरियादी उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में उनकी टेबल के दराज में पैकेट रखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने एडीएम वित्त एवं राजस्व को जांच के निर्देश दिए थे और एसडीएम को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। अब शासन जीरो टॉलरेंस नीट के प्रतिकूल कार्य करने पर निलंबित कर दिया गया है। मामला सदर तहसील का है।

19 अगस्त को वायरल हुआ था वीडियो

उत्तर प्रदेश के औरैया के तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर राकेश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था‌ जिसमें अपने कार्यालय में बैठे राकेश कुमार फरियादियों से बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच एक व्यक्ति टेबल के सामने से उठकर एसडीएम के बाई तरफ आता है और टेबल के दराज में पैकेट रखता दिखाई पड़ रहा है। उसके जाने के पश्चात एसडीएम सदर दराज से पैकेट निकाल कर जेब में रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

एक वायरल वीडियो क्लिप के कारण एसडीएम सदर को पद से हटाया गया, जांच एडीएम को दी गई
औरैया
डीएम का आदेश और जानकारी देते एडीएम (फोटो सोर्स- 'X' औरैया वीडियो ग्रैब)

मुख्यालय से संबद्ध

वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने एसडीएम राकेश कुमार को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया था और एडीएम वित्त एवं राजस्व अविनाश चंद्र मौर्य को जांच करने के निर्देश दिए। अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी की प्रारंभिक जांच आख्या और 19 अगस्त के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद मामला शासन की प्रशासन की छवि धूमिल करने वाला पाया गया। जो प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के प्रतिकूल है।

शासन की छवि धूमिल करने वाला कार्य

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के विपरीत आचरण किए जाने के कारण उप जिलाधिकारी औरैया राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। राकेश कुमार को राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

कन्नौज में पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा, 10 नामजद, 20-25 अज्ञात
कन्नौज
पुलिस ने किया बल प्रयोग (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Aug 2025 04:58 pm

Published on:

22 Aug 2025 04:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Auraiya / औरैया: शासन की छवि धूमिल करने वाले उप जिलाधिकारी हुए निलंबित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.