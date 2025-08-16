65 वर्षीय मामा ने नाबालिग भांजी को बनाया हवश का शिकार, सीओ बोले-प्रारंभिक जांच में हुई पुष्टि

उत्तर प्रदेश के औरैया के कुदरकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 65 वर्षीय वृद्ध को पुलिस में गिरफ्तार किया है। मैनपुरी जिले के ओछा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अपने मां के यहां आई थी। बीते 15 अगस्त को मामा घर में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के सदस्यों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अन्य मामा के लड़के ने थाना में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी और नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।