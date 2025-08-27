उत्तर प्रदेश में हुई पेड़ से पैसों की बारिश? लूटने के लिए लोगों की हुई भीड़ जमा; देखिए हैरान करने वाला वीडियो

हालांकि कुछ लोगों ने शख्स की मदद करने के इरादे से पैसे इकट्ठा किए। जिससे शख्स को लगभग 52,000 रुपये वापस मिल गए। हालांकि लगभग 28,000 रुपये अभी भी गायब हैं। गायब हुई राशि का पता लगाने के प्रयास जारी है। साथ ही पैसों को वापसी देने की अपील भी शख्स की ओर से की जा रही है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया है जिसमें पेड़ से नोट गिरते और लोग उन्हें इकट्ठा करते दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति पैसे निकालने के लिए टिन शेड पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।