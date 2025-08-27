Patrika LogoSwitch to English

औरैया

उत्तर प्रदेश में हुई पेड़ से पैसों की बारिश? लूटने के लिए लोगों की हुई भीड़ जमा; देखिए हैरान करने वाला वीडियो

Viral Video: यूपी के औरैया जिले का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पेड़ से पैसों की बारिश होती नजर आ रही है। देखिए पूरा वीडियो।

औरैया

Harshul Mehra

Aug 27, 2025

Auraiya viral video
उत्तर प्रदेश में हुई पेड़ से पैसों की बारिश? फोटो सोर्स-X

Viral Video: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में मंगलवार को एक अजीबोगरीब घटना घटी। एक पेड़ से पैसे की बारिश होती हुई नजर आई। जिससे लोग नकदी लेने के लिए टूट पड़े।

औरैया जिले का वीडियो वायरल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि डोंडापुर गांव के एक प्राइवेट शिक्षक रोहिताश चंद्र मंगलवार को बिधूना तहसील में एक जमीन का सौदा तय करने पहुंचे थे। वह लेन-देन के लिए एक बैग में 80,000 रुपये लेकर आए थे। जिसे उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में रख दिया था।

बंदर ले गया 80 हजार रुपयों का बंडल

इसके बाद वह तहसील परिसर में अधिवक्ता गोविंद दुबे के साथ कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे थे। तभी एक बंदर बाइक के पास आया और बाइस की डिक्की खोल ली। इसके बाद बंदर ने नोटों का बंडल निकाल लिया। डिक्की से सामान ले जाते देख प्रत्यक्षदर्शियों ने बंदर का पीछा किया। बंदर तेजी से नकदी लेकर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद तहसील में आए लोग उड़ते हुए नोटों को लेने के लिए दौड़ पड़े, जिससे वहां बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई।

28 हजार रुपयों की तलाश जारी

हालांकि कुछ लोगों ने शख्स की मदद करने के इरादे से पैसे इकट्ठा किए। जिससे शख्स को लगभग 52,000 रुपये वापस मिल गए। हालांकि लगभग 28,000 रुपये अभी भी गायब हैं। गायब हुई राशि का पता लगाने के प्रयास जारी है। साथ ही पैसों को वापसी देने की अपील भी शख्स की ओर से की जा रही है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया है जिसमें पेड़ से नोट गिरते और लोग उन्हें इकट्ठा करते दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति पैसे निकालने के लिए टिन शेड पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

