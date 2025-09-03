ना नीला ड्रम और ना ही अटैची, इस नए माध्यम से पति की करवा दी हत्या, अब चला बुलडोजर

Neither blue drum nor briefcase, husband murdered with new methods औरैया में नव विवाहिता ने प्रेमी की मदद से अपने पति को मरवा दिया। जिसके लिए उसने सुपारी किलर की मदद ली। पुलिस की जांच में घटना का खुलासा हुआ। घटना में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब सुपारी किलर के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। जिसे वन विभाग की जमीन बनाया गया है। आरोप है कि सुपारी किलर और उसके भाई ने वन विभाग की करीब डेढ़ बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस संबंध में वन विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था। घर गिरने के बाद सुपारी किलर का परिवार आसमान के नीचे आ गया। घटना अछल्दा प्रेम नगर की है।
उत्तर प्रदेश के औरैया में निवासी सेहुद मंदिर निवासी दिलीप की फफूंद निवासी प्रगति से 5 मार्च 2025 को शादी हुई थी। दिलीप मूल रूप से मैनपुरी का रहने वाला था। शादी के बाद 10 मार्च को प्रगति होली के अवसर पर अपने मायके चली गई। प्रगति के पति दिलीप के पास हाइड्रा और क्रेन का बड़ा काम था। परिवार के पास करीब 20 हाइड्रा मशीन और क्रेन का व्यापार होता था।
19 मार्च 2025 को कन्नौज के उमर्द शाह नगर में हाइड्रा लेकर गया था। दोपहर को लौटते समय उसने अपने बड़े भाई को फोन किया कि वह घर आ रहा है। सहार थाना क्षेत्र के होटल में चाय पीने के लिए रुका। उसी समय बाइक सवार युवक आ गया और उसने खाई में फांसी कार को निकलवाने के लिए दिलीप से मदद मांगी। दिलीप युवक की मदद करने के लिए उसके साथ चला गया। जो गंभीर अवस्था में होटल से 7 किलोमीटर दूर मिला।
ग्रामीणों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां दिलीप की दो दिन बाद 21 मार्च को मौत हो गई। दिलीप की मौत के बाद घर में कोहरा मच गया। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिलीप के शरीर पर नौ गंभीर चोटों के निशान मिले। सर पर पीछे 315 बोर की पिस्टल से गोली मारी गई थी।
अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने हत्या के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया। पुलिस के अनुसार 10 मार्च को प्रगति होली पर मायके गई थी। पति की मौत के बाद 21 मार्च को ससुराल आ गई और यहीं पर रहने लगी। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। प्रगति ने व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से दिलीप के हत्या की साजिश रची। उसी ने दिलीप की लोकेशन अपने प्रेमी अनुराग को व्हाट्सएप किया।
पुलिस के अनुसार मायके में रहने के दौरान प्रगति ने अनुराग के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। सुपारी किलर के माध्यम से हत्या कराने का निश्चय किया। सुपारी किलर तलाश शुरू हुई। गैंगस्टर राम जी नागर उर्फ़ चौधरी से मुलाकात हुई। दिलीप की हत्या करने का सौदा 2 लाख में तय हुआ। पूर्व नियोजित योजना के अनुसार रामजी नागर दिलीप को कार निकलवाने के बहाने ले गया और उसकी हत्या कर दी।
घटना के खुलासा के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार का जेल भेज दिया इधर सुपारी किलर रामजी नगर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई तहसीलदार नायक तहसीलदार हरीकिशोर ने बताया कि वन विभाग ने रामजी नगर उसके पारिवारिक जनों को डेढ़ बीघा जमीन पर कब्जा करने के लिए नोटिस भेजा था। इसके बाद बुलडोजर से पक्का मकान गिरा दिया गया है। सुपारी किलर का पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है।