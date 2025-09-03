ना नीला ड्रम और ना ही अटैची, इस नए माध्यम से पति की करवा दी हत्या, अब चला बुलडोजर

Neither blue drum nor briefcase, husband murdered with new methods औरैया में नव विवाहिता ने प्रेमी की मदद से अपने पति को मरवा दिया। जिसके लिए उसने सुपारी किलर की मदद ली। पुलिस की जांच में घटना का खुलासा हुआ। घटना में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब सुपारी किलर के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। जिसे वन विभाग की जमीन बनाया गया है। आरोप है कि सुपारी किलर और उसके भाई ने वन विभाग की करीब डेढ़ बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस संबंध में वन विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था। घर गिरने के बाद सुपारी किलर का परिवार आसमान के नीचे आ गया। घटना अछल्दा प्रेम नगर की है।