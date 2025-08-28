बेटे ने पिता के सर पर मारा चकिया का पत्थर, हुई दर्दनाक मौत

Son hit his father on head with stone औरैया में बेटे ने 45 वर्षीय पिता के सर पर चकिया का पत्थर मार दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घर वाले गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सौ सैय्या अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पिता की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में टीम लगाई गई है। घटना दिबियापुर थाना क्षेत्र का है।