पत्नी ने पति के मुंह पर गर्म-गर्म चाय फेंककर जला दिया चेहरा; इस वजह से दिखाया महिला ने ‘रौद्र’ रूप

UP Crime: उत्तर प्रदेश के औरैया में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति की पत्नी ने पर उस पर गर्म चाय फेंक दी। जिससे शख्स गंभीर रूप से झुलस गया।
बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब व्यक्ति ने अपनी पत्नी से फोन पर बात करना बंद करने और उसके लिए चाय बनाने को कहा। पुलिस ने बताया कि यह घटना 16 अगस्त को हुई और गुरुवार को इस संबंध में FIR दर्ज होने के बाद घटना का पता चला।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि जब उसकी पत्नी फोन पर बात कर रही थी, तब उसने उससे चाय बनाने को कहा। कुछ देर बाद शख्स ने फिर से उसकी पत्नी से चाय मांगी, जिससे शख्स की पत्नी को गुस्सा आ गया।
बार-बार चाय की मांग सुन गुस्साई पत्नी ने शख्स पर गर्म चाय फेंक दी। शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी ने भी उस पर बर्तन से हमला किया, जिससे उसका चेहरा, गर्दन और छाती जल गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसे गालियां दीं और अपने बच्चों के साथ घर से चली गई।