पत्नी ने पति के मुंह पर गर्म-गर्म चाय फेंककर जला दिया चेहरा; इस वजह से दिखाया महिला ने ‘रौद्र’ रूप

बार-बार चाय की मांग सुन गुस्साई पत्नी ने शख्स पर गर्म चाय फेंक दी। शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी ने भी उस पर बर्तन से हमला किया, जिससे उसका चेहरा, गर्दन और छाती जल गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसे गालियां दीं और अपने बच्चों के साथ घर से चली गई।