Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

2025 Hyundai Tucson ने Latin NCAP क्रैश टेस्ट में हासिल किए 5 स्टार, जानें कितनी सुरक्षित है ये SUV

2025 Hyundai Tucson ने Latin NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। नई Tucson अब कितनी सुरक्षित है? पढ़ें पूरी खबर।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 16, 2025

2025 Hyundai Tucson

2025 Hyundai Tucson (Hyundai)

2025 Hyundai Tucson: हुंडई की नई 2025 Tucson SUV ने सेफ्टी के मामले में शानदार प्रदर्शन करते हुए Latin NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल किया है। यह SUV पहले की तुलना में अब काफी मजबूत, सुरक्षित और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस हो गई है। खास बात यह है कि इस मॉडल को भारत के Bharat NCAP टेस्ट में भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिससे यह हुंडई की सबसे सुरक्षित एसयूवी में शामिल हो गई है।

Latin NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन

Latin NCAP की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 Hyundai Tucson ने चारों सेगमेंट में बेहतरीन स्कोर किया है।

  • एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (Adult Safety): 83.98%
  • चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (Child Safety): 91.62%
  • पैदल यात्री और कमजोर सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षा: 75.08%
  • सेफ्टी असिस्ट (ADAS सिस्टम): 96.28%

यह मॉडल पहले की तुलना में काफी सुरक्षित बना है। 2022 में जब Tucson का टेस्ट किया गया था, तब इसमें केवल दो एयरबैग दिए गए थे और इसे शून्य (0) स्टार रेटिंग मिली थी। बाद में कंपनी ने 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) को स्टैंडर्ड कर दिया, जिससे SUV की रेटिंग बढ़कर 3 स्टार तक पहुंची।

अब 2025 मॉडल में कंपनी ने ADAS टेक्नोलॉजी को सभी वेरिएंट्स में शामिल किया है जिसके बाद Latin NCAP ने इसे फिर से टेस्ट किया और SUV ने इस बार पूर्ण 5 स्टार रेटिंग हासिल की है।

बेहतर टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर में सुधार

2025 Hyundai Tucson का फेसलिफ्ट मॉडल दक्षिण कोरिया और चेक गणराज्य में तैयार किया जा रहा है। इस बार कंपनी ने इसके स्ट्रक्चर, सुरक्षा उपकरणों और ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स (ADAS) में बड़े सुधार किए हैं।

टेस्ट के दौरान SUV ने फ्रंटल इंपैक्ट, साइड इंपैक्ट, साइड पोल इंपैक्ट, व्हिपलैश प्रोटेक्शन और पैदल यात्री सुरक्षा जैसे सभी मानकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

हालांकि, हाइब्रिड वर्जन में अतिरिक्त बैटरी और मोटर के कारण फ्रंटल क्रैश टेस्ट में स्ट्रक्चर थोड़ा अस्थिर पाया गया लेकिन बाकी सभी सुरक्षा पैरामीटर्स में Tucson ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्टार की समग्र रेटिंग हासिल की है।

ADAS सिस्टम ने दिलाई फाइव-स्टार रेटिंग

SUV की एक्टिव सेफ्टी परफॉर्मेंस इस टेस्ट का अहम हिस्सा रही है। इसमें दिए गए Autonomous Emergency Braking (AEB) सिस्टम ने सिटी, हाईवे और पैदल यात्री सुरक्षा सभी परिस्थितियों में बेहतरीन काम किया। इसके अलावा Lane Support System (LSS) और Blind Spot Detection (BSD) सिस्टम ने भी पूरे अंक हासिल किए हैं।

Bharat NCAP में भी Tucson को मिली मजबूती

भारत में भी 2025 Hyundai Tucson ने Bharat NCAP टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। SUV ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 30.84/32 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 41/49 अंक प्राप्त किए। इसका परीक्षण फ्रंट ऑफसेट, साइड इंपैक्ट और साइड पोल इंपैक्ट जैसी परिस्थितियों में किया गया था। Tucson हुंडई की पहली SUV है जिसे Bharat NCAP के तहत टेस्ट किया गया है।

ये भी पढ़ें

एक्टर राजकुमार राव ने खरीदी 2.15 करोड़ की लग्जरी Lexus LM350h MPV, जानें खासियत
ऑटोमोबाइल
Rajkummar Rao Lexus LM350h

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Oct 2025 02:04 pm

Published on:

16 Oct 2025 02:00 pm

Hindi News / Automobile / 2025 Hyundai Tucson ने Latin NCAP क्रैश टेस्ट में हासिल किए 5 स्टार, जानें कितनी सुरक्षित है ये SUV

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

Upcoming Cars in India: 2026 तक आ रही हैं ये 10 नई 7-सीटर कारें, फैमिली के लिए होंगी बढ़िया ऑप्शन

Upcoming Cars in India 2026
ऑटोमोबाइल

2025 Hyundai Venue का नया लुक आया सामने, डिजाइन और फीचर्स में होंगे ये बदलाव

2025 Hyundai Venue
ऑटोमोबाइल

एक्टर राजकुमार राव ने खरीदी 2.15 करोड़ की लग्जरी Lexus LM350h MPV, जानें खासियत

Rajkummar Rao Lexus LM350h
ऑटोमोबाइल

Citroen Basalt की सेफ्टी की खुली पोल, जानें Latin NCAP टेस्ट में क्या रहा नतीजा?

Citroen Basalt Safety Latin NCAP
ऑटोमोबाइल

NHAI की नई पहल: गंदे टॉयलेट की शिकायत पर मिलेगा 1000 रुपये का इनाम, जानें कैसे?

NHAI Toilet Complaint Reward
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.