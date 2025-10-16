2025 Hyundai Tucson ने Latin NCAP क्रैश टेस्ट में हासिल किए 5 स्टार, जानें कितनी सुरक्षित है ये SUV

2025 Hyundai Tucson (Hyundai)
2025 Hyundai Tucson: हुंडई की नई 2025 Tucson SUV ने सेफ्टी के मामले में शानदार प्रदर्शन करते हुए Latin NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल किया है। यह SUV पहले की तुलना में अब काफी मजबूत, सुरक्षित और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस हो गई है। खास बात यह है कि इस मॉडल को भारत के Bharat NCAP टेस्ट में भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिससे यह हुंडई की सबसे सुरक्षित एसयूवी में शामिल हो गई है।
Latin NCAP की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 Hyundai Tucson ने चारों सेगमेंट में बेहतरीन स्कोर किया है।
यह मॉडल पहले की तुलना में काफी सुरक्षित बना है। 2022 में जब Tucson का टेस्ट किया गया था, तब इसमें केवल दो एयरबैग दिए गए थे और इसे शून्य (0) स्टार रेटिंग मिली थी। बाद में कंपनी ने 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) को स्टैंडर्ड कर दिया, जिससे SUV की रेटिंग बढ़कर 3 स्टार तक पहुंची।
अब 2025 मॉडल में कंपनी ने ADAS टेक्नोलॉजी को सभी वेरिएंट्स में शामिल किया है जिसके बाद Latin NCAP ने इसे फिर से टेस्ट किया और SUV ने इस बार पूर्ण 5 स्टार रेटिंग हासिल की है।
2025 Hyundai Tucson का फेसलिफ्ट मॉडल दक्षिण कोरिया और चेक गणराज्य में तैयार किया जा रहा है। इस बार कंपनी ने इसके स्ट्रक्चर, सुरक्षा उपकरणों और ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स (ADAS) में बड़े सुधार किए हैं।
टेस्ट के दौरान SUV ने फ्रंटल इंपैक्ट, साइड इंपैक्ट, साइड पोल इंपैक्ट, व्हिपलैश प्रोटेक्शन और पैदल यात्री सुरक्षा जैसे सभी मानकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है।
हालांकि, हाइब्रिड वर्जन में अतिरिक्त बैटरी और मोटर के कारण फ्रंटल क्रैश टेस्ट में स्ट्रक्चर थोड़ा अस्थिर पाया गया लेकिन बाकी सभी सुरक्षा पैरामीटर्स में Tucson ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्टार की समग्र रेटिंग हासिल की है।
SUV की एक्टिव सेफ्टी परफॉर्मेंस इस टेस्ट का अहम हिस्सा रही है। इसमें दिए गए Autonomous Emergency Braking (AEB) सिस्टम ने सिटी, हाईवे और पैदल यात्री सुरक्षा सभी परिस्थितियों में बेहतरीन काम किया। इसके अलावा Lane Support System (LSS) और Blind Spot Detection (BSD) सिस्टम ने भी पूरे अंक हासिल किए हैं।
भारत में भी 2025 Hyundai Tucson ने Bharat NCAP टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। SUV ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 30.84/32 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 41/49 अंक प्राप्त किए। इसका परीक्षण फ्रंट ऑफसेट, साइड इंपैक्ट और साइड पोल इंपैक्ट जैसी परिस्थितियों में किया गया था। Tucson हुंडई की पहली SUV है जिसे Bharat NCAP के तहत टेस्ट किया गया है।
