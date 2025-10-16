2025 Hyundai Tucson ने Latin NCAP क्रैश टेस्ट में हासिल किए 5 स्टार, जानें कितनी सुरक्षित है ये SUV

2025 Hyundai Tucson: हुंडई की नई 2025 Tucson SUV ने सेफ्टी के मामले में शानदार प्रदर्शन करते हुए Latin NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल किया है। यह SUV पहले की तुलना में अब काफी मजबूत, सुरक्षित और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस हो गई है। खास बात यह है कि इस मॉडल को भारत के Bharat NCAP टेस्ट में भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिससे यह हुंडई की सबसे सुरक्षित एसयूवी में शामिल हो गई है।