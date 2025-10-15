एक्टर राजकुमार राव ने खरीदी 2.15 करोड़ की लग्जरी Lexus LM350h MPV, जानें खासियत

Rajkummar Rao Lexus LM350h: बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने इस दिवाली अपने गैराज में एक नई लग्जरी कार शामिल की है। एक्टर ने हाल ही में Lexus LM350h Ultra Luxury MPV खरीदी है जिसकी कीमत 2.15 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक है। अपनी दमदार एक्टिंग और सादगी के लिए मशहूर राजकुमार अब उन चुनिंदा सितारों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो इस सुपर लग्जरी एमपीवी के मालिक हैं।