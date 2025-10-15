Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

एक्टर राजकुमार राव ने खरीदी 2.15 करोड़ की लग्जरी Lexus LM350h MPV, जानें खासियत

Rajkummar Rao Lexus LM350h: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने लेक्सस की नई लग्जरी एमपीवी खरीदी है, जिसकी कीमत 2.15 करोड़ रुपये से अधिक है। जानें इस शानदार कार के फीचर्स, डिजाइन, इंटीरियर और सेफ्टी से जुड़ी खास बातें जो इसे बॉलीवुड सितारों की पसंद बनाती है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 15, 2025

Rajkummar Rao Lexus LM350h

Rajkummar Rao Lexus LM350h (Image: Instagram)

Rajkummar Rao Lexus LM350h: बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने इस दिवाली अपने गैराज में एक नई लग्जरी कार शामिल की है। एक्टर ने हाल ही में Lexus LM350h Ultra Luxury MPV खरीदी है जिसकी कीमत 2.15 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक है। अपनी दमदार एक्टिंग और सादगी के लिए मशहूर राजकुमार अब उन चुनिंदा सितारों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो इस सुपर लग्जरी एमपीवी के मालिक हैं।

यह वही Lexus LM350h है जिसे बॉलीवुड के कई बड़े नाम आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, जाह्नवी कपूर, हार्दिक पांड्या और राधिका मर्चेंट पहले ही खरीद चुके हैं। सोशल मीडिया पर राजकुमार राव की नई कार की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वह अपनी नई लग्जरी एमपीवी के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।

राजकुमार राव की नई लग्जरी Lexus LM350h एमपीवी

सोशल मीडिया पर राजकुमार राव की नई Lexus LM350h की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में एक्टर को अपनी नई कार के साथ खुशी से पोज देते हुए देखा गया। जानकारी के अनुसार, उन्होंने Sonic Titanium रंग चुना है जो कार को एक बेहद एलिगेंट लुक देता है। यह मॉडल Sonic Agate, Graphite Black और Sonic Quartz जैसे अन्य रंगों में भी उपलब्ध है।

Lexus LM350h का डिजाइन और लग्जरी इंटीरियर

Lexus LM350h अपने आकर्षक डिजाइन और आलीशान इंटीरियर के लिए जानी जाती है। सामने की तरफ बड़ी हेक्सागोनल ग्रिल, स्लीक LED हेडलाइट्स, वर्टिकल LED फॉग लाइट्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) इसे एक रॉयल लुक देते हैं।

राजकुमार राव ने इसका चार-सीटर अल्ट्रा लग्जरी वर्जन चुना है जिसमें पीछे की तरफ दो बड़ी कैप्टन सीट्स दी गई हैं। इन सीट्स में रिक्लाइनिंग और मसाज फंक्शन जैसे फीचर्स हैं जो इसे एयरलाइन की फर्स्ट-क्लास सीट्स जैसा आराम देते हैं।

Lexus LM350h में जेट जैसी सुविधांए

इस एमपीवी का इंटीरियर किसी प्राइवेट जेट से कम नहीं है। इसमें 48 इंच का टीवी स्क्रीन, डिमेबल ग्लास रूफ पैनल, 23-स्पीकर साउंड सिस्टम, हीटेड आर्मरेस्ट्स, फोल्डेबल टेबल्स, वायरलेस चार्जर और मिनी फ्रिज जैसे कई लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं।

इसके अलावा, इसमें डिजिटल रियर व्यू मिरर, रियर ग्लव कम्पार्टमेंट और अम्ब्रेला होल्डर जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं जो इसे और प्रीमियम बनाती हैं।

Lexus LM350h सेफ्टी में भी जबरदस्त

Lexus LM350h सिर्फ लग्जरी में नहीं बल्कि सुरक्षा के मामले में भी शानदार है। इसमें Lexus Safety System+ 3 दिया गया है जो एक एडवांस्ड सेफ्टी सूट है।
इसमें ADAS तकनीक, लेन डिपार्चर अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटो हाई बीम, डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल और सेफ एग्जिट असिस्ट जैसी सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं।

Lexus LM350h का पावरफुल इंजन और परफॉर्मेंस

इस अल्ट्रा लग्जरी एमपीवी में 2.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया गया है जो 190 बीएचपी की पावर और 240 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 8.7 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 190 किमी/घंटा है।

स्टाइल और कम्फर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

राजकुमार राव की नई Lexus LM350h लग्जरी, स्टाइल और कम्फर्ट का शानदार कॉकटेल है। यह कार न केवल बाहर से शानदार दिखती है बल्कि अंदर से भी एक फाइव-स्टार लग्जरी एक्सपीरियंस देती है।

Updated on:

15 Oct 2025 03:50 pm

Published on:

15 Oct 2025 03:43 pm

Hindi News / Automobile / एक्टर राजकुमार राव ने खरीदी 2.15 करोड़ की लग्जरी Lexus LM350h MPV, जानें खासियत

