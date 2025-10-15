Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

2025 Hyundai Venue का नया लुक आया सामने, डिजाइन और फीचर्स में होंगे ये बदलाव

नई 2025 Hyundai Venue का लुक और फीचर्स अब पूरी तरह सामने आ गए हैं। इसमें नया डिजाइन, डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, लेवल-2 ADAS और कई प्रीमियम अपडेट्स मिलेंगे। जानें नई Venue 2025 में क्या-क्या बदला है और भारत में कब लॉन्च होगी।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 15, 2025

2025 Hyundai Venue

2025 Hyundai Venue (Image: thekoreancarblog.com)

2025 Hyundai Venue: हुंडई की पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू अब नए अंदाज में वापसी (लॉन्च - 4 नवंबर 2025) करने जा रही है। 2025 Hyundai Venue की नई तस्वीरें दक्षिण कोरिया से सामने आई हैं जिनमें इसका पूरा डिजाइन साफ दिखाई दे रहा है। नए मॉडल में कंपनी ने अपने 'Sensuous Sportiness' डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जिससे यह पहले से ज्यादा शार्प, मॉडर्न और स्पोर्टी लग रही है।

पहले से ज्यादा शार्प और बोल्ड होगी 2025 Hyundai Venue

नई Hyundai Venue अब पहले की तुलना में ज्यादा दमदार और एग्रेसिव दिखती है। इसका फ्रंट डिजाइन पूरी तरह नया है। इसमें नई ग्रिल, रीडिजाइन किए गए हेडलैम्प्स, कनेक्टेड LED DRL स्ट्रिप, नई फॉग लाइट असेंबली और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देती है।

साइड प्रोफाइल में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब इसमें चौकोर व्हील आर्च क्लैडिंग, नई एलॉय व्हील्स और ज्यादा उभरी हुई शोल्डर लाइनें दी गई हैं। रियर डिजाइन में भी SUV को एक नया रूप मिला है इसमें कनेक्टेड LED टेललैंप स्ट्रिप, नया स्कल्प्टेड टेलगेट और स्पोर्टी बंपर शामिल हैं। इसका रियर हिस्सा Hyundai Exter से इंस्पायर्ड लगता है। हालांकि डायमेंशन्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है लेकिन कंपनी नए रंगों के साथ इसे पेश कर सकती है।

इंटीरियर में होंगे ये बड़े बदलाव

इंटीरियर की बात करें तो नई 2025 Hyundai Venue का इंटीरियर अब काफी प्रीमियम हो गया है। इसमें डुअल 12.3-इंच कर्व्ड स्क्रीन दी गई है एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और दूसरी इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। इंटीरियर डिजाइन अब काफी हद तक Creta और Alcazar से मिलता-जुलता है।

नई Venue में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स और लेवल-2 ADAS तकनीक दी जाएगी। ADAS में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी एडवांस फीचर्स शामिल होंगे।

कम्फर्ट और फीचर्स में बड़ा अपग्रेड

अपकमिंग मॉडल में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, रीयर एसी वेंट्स, और टाइप-सी यूएसबी पोर्ट्स शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से कंपनी अब इसमें 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर दे रही है।

इंजन में नहीं हुआ कोई बदलाव

नई Hyundai Venue में इंजन ऑप्शन्स पहले जैसे ही रहेंगे। इसमें तीन इंजन मिलेंगे, जिसमें 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन शामिल हैं। ट्रांसमिशन ऑप्शन्स में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स उपलब्ध रहेगा।

नई Hyundai Venue सिर्फ डिजाइन में ही नहीं बल्कि फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में भी बड़ा अपडेट लेकर आ रही है। इसमें अब आपको लग्जरी, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा।

Citroen Basalt की सेफ्टी की खुली पोल, जानें Latin NCAP टेस्ट में क्या रहा नतीजा?
ऑटोमोबाइल
Citroen Basalt Safety Latin NCAP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Oct 2025 04:33 pm

Hindi News / Automobile / 2025 Hyundai Venue का नया लुक आया सामने, डिजाइन और फीचर्स में होंगे ये बदलाव

बड़ी खबरें

