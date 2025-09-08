खुशखबरी! 2 लाख से महंगी बाइक्स पर GST में कटौती, जानें कितनी सस्ती हुईं Royal Enfield और Jawa मोटरसाइकिलें

सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए नए बदलाव का असर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकलों पर भी पड़ा है। 350cc तक की बाइक्स पर जीएसटी घटने से इनके दाम पहले से कम हो जाएंगे जबकि 450cc और 650cc वाले सेगमेंट में कीमतें बढ़ सकती हैं। कौन सी बाइक पर कितनी कीमत घटेगी या बढ़ेगी इसकी सटीक जानकारी ऑफिसियल डेटा आने के बाद पता चलेगा। अनुमानित कटौती नीचे टेबल में देख सकते हैं।