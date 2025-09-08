Patrika LogoSwitch to English

खुशखबरी! 2 लाख से महंगी बाइक्स पर GST में कटौती, जानें कितनी सस्ती हुईं Royal Enfield और Jawa मोटरसाइकिलें

Bikes Under 2 Lakh After GST Cut: जीएसटी कटौती के बाद भारत में मोटरसाइकलों के दाम घट गए हैं। अब Jawa, Yezdi और Royal Enfield जैसी कई बाइक्स 2 लाख रुपये से कम कीमत में मिल रही हैं। देखें नई कीमतें और पूरी लिस्ट।

भारत

Rahul Yadav

Sep 08, 2025

Bikes Under 2 Lakh After GST Cut
Bikes Under 2 Lakh After GST Cut (Image: Brand Official Website)

Bikes Under 2 Lakh After GST Cut: अगर आप नई मोटरसाइकल खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बढ़िया खबर है। सरकार ने हाल ही में मोटरसाइकलों पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की है जिसका सीधा असर अब ग्राहकों को देखने को मिल रहा है।

क्या बदला है जीएसटी में?

सरकार ने 350cc से कम इंजन वाली मोटरसाइकलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है। यानी टैक्स में सीधे 10% की कमी। इस बदलाव के बाद बाइक कंपनियों ने अपने दाम घटा दिए हैं।

जावा और येजदी की कीमतों में गिरावट

क्लासिक लेजेंड्स, जो जावा (Jawa) और येजदी (Yezdi) ब्रांड की बाइक्स भारत में बेचती है ने अपनी रेंज की कीमतों में कटौती कर दी है। इन बाइक्स में 293cc और 334cc के लिक्विड-कूल्ड इंजन लगे हैं जिनकी परफॉर्मेंस पहले से ही दमदार मानी जाती है। अब कीमत घटने से ये बाइक्स और भी ज्यादा किफायती हो गई हैं।

नई कीमतें (एक्स-शोरूम)

बाइक मॉडलपुरानी कीमतनई कीमत
Jawa 421,72,942 रुपये1,59,431 रुपये
Jawa 3501,98,950 रुपये1,83,407 रुपये
Jawa 42 Bobber2,09,500 रुपये1,93,133 रुपये
Jawa 42 Dual Tone2,10,142 रुपये1,93,725 रुपये
Jawa Perak2,16,705 रुपये1,99,775 रुपये

क्या है फायदा ग्राहकों को?

अब ज्यादातर जावा और येजदी मॉडल 2 लाख रुपये से कम दाम में खरीदे जा सकते हैं। एडवेंचर, रोडस्टर और स्क्रैम्बलर जैसे येजदी मॉडल और जावा की बॉबर सीरीज अब उन लोगों के लिए और भी आकर्षक हो गए हैं जो स्टाइल और पावरफुल बाइक चाहते हैं।

रॉयल एनफील्ड बाइक्स भी होंगी सस्ती

सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए नए बदलाव का असर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकलों पर भी पड़ा है। 350cc तक की बाइक्स पर जीएसटी घटने से इनके दाम पहले से कम हो जाएंगे जबकि 450cc और 650cc वाले सेगमेंट में कीमतें बढ़ सकती हैं। कौन सी बाइक पर कितनी कीमत घटेगी या बढ़ेगी इसकी सटीक जानकारी ऑफिसियल डेटा आने के बाद पता चलेगा। अनुमानित कटौती नीचे टेबल में देख सकते हैं।

रॉयल एनफील्ड की नई अनुमानित कीमतें

बाइक मॉडलइंजन क्षमतामौजूदा कीमतनई अनुमानित कीमतकीमत में बदलावस्थिति
Hunter 350349cc1,49,900 रुपये1,34,910 रुपये-14,990 रुपयेसस्ती
Classic 350349cc1,93,000 रुपये1,73,000 रुपये-20,000 रुपयेसस्ती
Meteor 350349cc2,05,191 रुपये1,85,191 रुपये-20,000 रुपयेसस्ती
Bullet 350349cc1,73,000 रुपये1,57,000 रुपये-17,000 रुपयेसस्ती
Goan Classic 350349cc2,35,000 रुपये2,11,500 रुपये-23,500 रुपयेसस्ती
Himalayan 450452cc2,85,000 रुपये3,10,650 रुपये+25,650 रुपयेमहंगी
Guerrilla 450452cc2,39,000 रुपये2,60,500 रुपये+21,510 रुपयेमहंगी
Scram 440443cc2,08,000 रुपये2,26,700 रुपये+18,720 रुपयेमहंगी
Super Meteor 650648cc3,72,000 रुपये4,05,480 रुपये+33,480 रुपयेमहंगी
Shotgun 650648cc3,67,000 रुपये4,00,030 रुपये+33,030 रुपयेमहंगी
Interceptor 650648cc3,09,551 रुपये3,37,400 रुपये+27,859 रुपयेमहंगी
Classic 650648cc3,36,610 रुपये3,66,904 रुपये+30,294 रुपयेमहंगी
Bear 650648cc3,46,000 रुपये3,77,100 रुपये+31,100 रुपयेमहंगी

