खुशखबरी! 2 लाख से महंगी बाइक्स पर GST में कटौती, जानें कितनी सस्ती हुईं Royal Enfield और Jawa मोटरसाइकिलें

Bikes Under 2 Lakh After GST Cut: अगर आप नई मोटरसाइकल खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बढ़िया खबर है। सरकार ने हाल ही में मोटरसाइकलों पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की है जिसका सीधा असर अब ग्राहकों को देखने को मिल रहा है।
सरकार ने 350cc से कम इंजन वाली मोटरसाइकलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है। यानी टैक्स में सीधे 10% की कमी। इस बदलाव के बाद बाइक कंपनियों ने अपने दाम घटा दिए हैं।
क्लासिक लेजेंड्स, जो जावा (Jawa) और येजदी (Yezdi) ब्रांड की बाइक्स भारत में बेचती है ने अपनी रेंज की कीमतों में कटौती कर दी है। इन बाइक्स में 293cc और 334cc के लिक्विड-कूल्ड इंजन लगे हैं जिनकी परफॉर्मेंस पहले से ही दमदार मानी जाती है। अब कीमत घटने से ये बाइक्स और भी ज्यादा किफायती हो गई हैं।
|बाइक मॉडल
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|Jawa 42
|1,72,942 रुपये
|1,59,431 रुपये
|Jawa 350
|1,98,950 रुपये
|1,83,407 रुपये
|Jawa 42 Bobber
|2,09,500 रुपये
|1,93,133 रुपये
|Jawa 42 Dual Tone
|2,10,142 रुपये
|1,93,725 रुपये
|Jawa Perak
|2,16,705 रुपये
|1,99,775 रुपये
अब ज्यादातर जावा और येजदी मॉडल 2 लाख रुपये से कम दाम में खरीदे जा सकते हैं। एडवेंचर, रोडस्टर और स्क्रैम्बलर जैसे येजदी मॉडल और जावा की बॉबर सीरीज अब उन लोगों के लिए और भी आकर्षक हो गए हैं जो स्टाइल और पावरफुल बाइक चाहते हैं।
सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए नए बदलाव का असर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकलों पर भी पड़ा है। 350cc तक की बाइक्स पर जीएसटी घटने से इनके दाम पहले से कम हो जाएंगे जबकि 450cc और 650cc वाले सेगमेंट में कीमतें बढ़ सकती हैं। कौन सी बाइक पर कितनी कीमत घटेगी या बढ़ेगी इसकी सटीक जानकारी ऑफिसियल डेटा आने के बाद पता चलेगा। अनुमानित कटौती नीचे टेबल में देख सकते हैं।
|बाइक मॉडल
|इंजन क्षमता
|मौजूदा कीमत
|नई अनुमानित कीमत
|कीमत में बदलाव
|स्थिति
|Hunter 350
|349cc
|1,49,900 रुपये
|1,34,910 रुपये
|-14,990 रुपये
|सस्ती
|Classic 350
|349cc
|1,93,000 रुपये
|1,73,000 रुपये
|-20,000 रुपये
|सस्ती
|Meteor 350
|349cc
|2,05,191 रुपये
|1,85,191 रुपये
|-20,000 रुपये
|सस्ती
|Bullet 350
|349cc
|1,73,000 रुपये
|1,57,000 रुपये
|-17,000 रुपये
|सस्ती
|Goan Classic 350
|349cc
|2,35,000 रुपये
|2,11,500 रुपये
|-23,500 रुपये
|सस्ती
|Himalayan 450
|452cc
|2,85,000 रुपये
|3,10,650 रुपये
|+25,650 रुपये
|महंगी
|Guerrilla 450
|452cc
|2,39,000 रुपये
|2,60,500 रुपये
|+21,510 रुपये
|महंगी
|Scram 440
|443cc
|2,08,000 रुपये
|2,26,700 रुपये
|+18,720 रुपये
|महंगी
|Super Meteor 650
|648cc
|3,72,000 रुपये
|4,05,480 रुपये
|+33,480 रुपये
|महंगी
|Shotgun 650
|648cc
|3,67,000 रुपये
|4,00,030 रुपये
|+33,030 रुपये
|महंगी
|Interceptor 650
|648cc
|3,09,551 रुपये
|3,37,400 रुपये
|+27,859 रुपये
|महंगी
|Classic 650
|648cc
|3,36,610 रुपये
|3,66,904 रुपये
|+30,294 रुपये
|महंगी
|Bear 650
|648cc
|3,46,000 रुपये
|3,77,100 रुपये
|+31,100 रुपये
|महंगी