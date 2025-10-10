Car Accessories: हर कार मालिक के पास होनी चाहिए ये 10 जरूरी चीजें, सफर हो जाएगा आसान

Car Accessories Must Have (Image: pexels)
Car Accessories: हर कार मालिक के लिए अपनी गाड़ी सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक साथी होती है जो हर सफर में साथ निभाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बीच रास्ते में टायर पंचर हो जाएं, बैटरी डाउन हो जाए या गाड़ी स्टार्ट ही न हो तो क्या होगा? ऐसे मुश्किल हालात में सिर्फ आपकी तैयारी ही काम आती है। इसी कारण से कुछ जरूरी कार एक्सेसरीज ऐसी हैं जो हर ड्राइवर के पास होनी ही चाहिए। जो केवल आपकी गाड़ी को सुरक्षित ही नही रखती हैं बल्कि सफर को आरामदायक और आसान बनती हैं।
चलिए जानते हैं कौन-सी वो 10 कार एक्सेसरीज हैं जो हर कार मालिक के पास जरूर होनी चाहिए।
अगर आपके पास गैराज नहीं है तो कार कवर आपकी गाड़ी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। धूल, मिट्टी, बारिश या पक्षियों की गंदगी इन सब से कार की बॉडी और पेंट को बचाने के लिए कवर बेहद जरूरी है। सुबह-सुबह गाड़ी साफ करने की झंझट से बचना चाहते हैं तो कवर होना ही चाहिए।
ऑफिस या मॉल की पार्किंग में गाड़ी पर धूल जमना आम बात है। ऐसे में अगर आपके पास एक सॉफ्ट क्लीनिंग क्लॉथ है तो आप मिनटों में कार को चमका सकते हैं। ध्यान रहे कि सामान्य कपड़ा इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे पेंट को नुकसान हो सकता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ सबसे अच्छा विकल्प है।
कार के अंदर की सफाई और लुक बनाए रखने के लिए सीट कवर और फ्लोर मैट बहुत जरूरी हैं। अच्छे सीट कवर आपकी फैक्ट्री फिटेड सीटों को खराब होने से बचाते हैं और कार के रीसेल वैल्यू को बनाए रखते हैं। वहीं, फ्लोर मैट कार के फर्श को मिट्टी, गंदगी और पानी से बचाते हैं।
भले ही कार अंदर से साफ हो लेकिन अगर उसमें बदबू है तो सफर का मजा खत्म हो जाता है। इसलिए एक अच्छा एयर फ्रेशनर रखना जरूरी है। यह न सिर्फ कार को ताजा खुशबू से भर देता है बल्कि ड्राइविंग के दौरान मूड भी फ्रेश रखता है।
कभी-कभी रास्ते में टायर पंचर हो जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल वर्कशॉप तक गाड़ी पहुंचने में होती है। अगर आपकी कार में पंचर रिपेयर किट है तो आप खुद ही यह काम मिनटों में कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर कारों में ट्यूबलेस टायर होते हैं, जिनके लिए ये किट बेहद उपयोगी साबित होती है।
अगर आपने पंचर किट रखी है तो साथ में टायर इंफ्लेटर और प्रेशर गेज भी रखें। यह उपकरण टायर में हवा भरने और उसका सही प्रेशर चेक करने में मदद करते हैं। सही प्रेशर से टायर की उम्र बढ़ती है और माइलेज भी बेहतर रहता है।
हर किसी को रास्ते याद नहीं रहते, खासकर जब नए शहर या इलाकों में ड्राइव कर रहे हों। ऐसे में GPS नेविगेटर बहुत काम आता है। यह सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी सटीक लोकेशन दिखाता है। इससे सफर सुरक्षित और आसान बन जाता है।
अगर कार में कोई स्क्रू ढीला हो जाए या कोई छोटा पार्ट हिलने लगे तो एक बेसिक टूल किट बहुत काम की चीज है। इससे आप घर बैठे या रास्ते में छोटी-छोटी खराबियां ठीक कर सकते हैं। यह न सिर्फ समय बचाती है बल्कि आपको वर्कशॉप पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
आजकल पार्किंग स्पेस कम होते जा रहे हैं। ऐसे में पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा आपकी गाड़ी को टक्कर और खरोंच से बचाते हैं। अगर आपकी कार में ये फीचर्स नहीं हैं, तो आप इन्हें बाद में अलग से इंस्टॉल करा सकते हैं।
अगर आपकी कार की बैटरी अचानक डाउन हो जाए और स्टार्ट न हो, तो जंपर केबल आपकी मदद करेगी। इसके जरिए आप दूसरी कार की बैटरी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। खासकर ऑटोमेटिक कारों में यह बेहद जरूरी एक्सेसरी मानी जाती है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग