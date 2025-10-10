Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Car Accessories: हर कार मालिक के पास होनी चाहिए ये 10 जरूरी चीजें, सफर हो जाएगा आसान

Car Accessories: अगर आपकी कार में ये 10 जरूरी एक्सेसरीज मौजूद हैं तो आने वाली समस्याओं से में बेफिक्र रहेंगे। चाहे सफर छोटा हो या लंबा ये चीजें आपकी सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेंगी।

3 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 10, 2025

Car Accessories Must Have

Car Accessories Must Have (Image: pexels)

Car Accessories: हर कार मालिक के लिए अपनी गाड़ी सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक साथी होती है जो हर सफर में साथ निभाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बीच रास्ते में टायर पंचर हो जाएं, बैटरी डाउन हो जाए या गाड़ी स्टार्ट ही न हो तो क्या होगा? ऐसे मुश्किल हालात में सिर्फ आपकी तैयारी ही काम आती है। इसी कारण से कुछ जरूरी कार एक्सेसरीज ऐसी हैं जो हर ड्राइवर के पास होनी ही चाहिए। जो केवल आपकी गाड़ी को सुरक्षित ही नही रखती हैं बल्कि सफर को आरामदायक और आसान बनती हैं।

चलिए जानते हैं कौन-सी वो 10 कार एक्सेसरीज हैं जो हर कार मालिक के पास जरूर होनी चाहिए।

कार कवर

अगर आपके पास गैराज नहीं है तो कार कवर आपकी गाड़ी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। धूल, मिट्टी, बारिश या पक्षियों की गंदगी इन सब से कार की बॉडी और पेंट को बचाने के लिए कवर बेहद जरूरी है। सुबह-सुबह गाड़ी साफ करने की झंझट से बचना चाहते हैं तो कवर होना ही चाहिए।

क्लीनिंग कपड़ा

ऑफिस या मॉल की पार्किंग में गाड़ी पर धूल जमना आम बात है। ऐसे में अगर आपके पास एक सॉफ्ट क्लीनिंग क्लॉथ है तो आप मिनटों में कार को चमका सकते हैं। ध्यान रहे कि सामान्य कपड़ा इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे पेंट को नुकसान हो सकता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ सबसे अच्छा विकल्प है।

सीट कवर और फ्लोर मैट

कार के अंदर की सफाई और लुक बनाए रखने के लिए सीट कवर और फ्लोर मैट बहुत जरूरी हैं। अच्छे सीट कवर आपकी फैक्ट्री फिटेड सीटों को खराब होने से बचाते हैं और कार के रीसेल वैल्यू को बनाए रखते हैं। वहीं, फ्लोर मैट कार के फर्श को मिट्टी, गंदगी और पानी से बचाते हैं।

एयर फ्रेशनर

भले ही कार अंदर से साफ हो लेकिन अगर उसमें बदबू है तो सफर का मजा खत्म हो जाता है। इसलिए एक अच्छा एयर फ्रेशनर रखना जरूरी है। यह न सिर्फ कार को ताजा खुशबू से भर देता है बल्कि ड्राइविंग के दौरान मूड भी फ्रेश रखता है।

पंचर रिपेयर किट

कभी-कभी रास्ते में टायर पंचर हो जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल वर्कशॉप तक गाड़ी पहुंचने में होती है। अगर आपकी कार में पंचर रिपेयर किट है तो आप खुद ही यह काम मिनटों में कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर कारों में ट्यूबलेस टायर होते हैं, जिनके लिए ये किट बेहद उपयोगी साबित होती है।

टायर इंफ्लेटर और प्रेशर गेज

अगर आपने पंचर किट रखी है तो साथ में टायर इंफ्लेटर और प्रेशर गेज भी रखें। यह उपकरण टायर में हवा भरने और उसका सही प्रेशर चेक करने में मदद करते हैं। सही प्रेशर से टायर की उम्र बढ़ती है और माइलेज भी बेहतर रहता है।

GPS नेविगेटर

हर किसी को रास्ते याद नहीं रहते, खासकर जब नए शहर या इलाकों में ड्राइव कर रहे हों। ऐसे में GPS नेविगेटर बहुत काम आता है। यह सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी सटीक लोकेशन दिखाता है। इससे सफर सुरक्षित और आसान बन जाता है।

टूल किट

अगर कार में कोई स्क्रू ढीला हो जाए या कोई छोटा पार्ट हिलने लगे तो एक बेसिक टूल किट बहुत काम की चीज है। इससे आप घर बैठे या रास्ते में छोटी-छोटी खराबियां ठीक कर सकते हैं। यह न सिर्फ समय बचाती है बल्कि आपको वर्कशॉप पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

पार्किंग सेंसर और कैमरा

आजकल पार्किंग स्पेस कम होते जा रहे हैं। ऐसे में पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा आपकी गाड़ी को टक्कर और खरोंच से बचाते हैं। अगर आपकी कार में ये फीचर्स नहीं हैं, तो आप इन्हें बाद में अलग से इंस्टॉल करा सकते हैं।

जंपर केबल

अगर आपकी कार की बैटरी अचानक डाउन हो जाए और स्टार्ट न हो, तो जंपर केबल आपकी मदद करेगी। इसके जरिए आप दूसरी कार की बैटरी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। खासकर ऑटोमेटिक कारों में यह बेहद जरूरी एक्सेसरी मानी जाती है।

ये भी पढ़ें

MG Windsor EV Inspire Edition भारत में लॉन्च, सिर्फ 300 लोग ही खरीद पाएंगे ये इलेक्ट्रिक कार, जानें फीचर्स और कीमत
ऑटोमोबाइल
MG Windsor EV Inspire Edition Launched in India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Oct 2025 04:57 pm

Hindi News / Automobile / Car Accessories: हर कार मालिक के पास होनी चाहिए ये 10 जरूरी चीजें, सफर हो जाएगा आसान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

भारत में इस दिन लॉन्च होगी Skoda Octavia RS सेडान, जानें खासियत और मुकाबला

Skoda Octavia RS
ऑटोमोबाइल

Tesla गाड़ी लेने की सोच रही हैं तो जान लें जरूरी अपडेट, अमेरिका में 2.9 मिलियन गाड़ियों के सेल्फ-ड्राइविंग फीचर पर फिर जांच शुरू, NHTSA ने उठाए गंभीर सवाल

Tesla
ऑटोमोबाइल

नवंबर में आ सकती है Tata Sierra SUV, नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ होगी दमदार वापसी, पढ़ें डिटेल्स

Tata Sierra SUV Comeback
ऑटोमोबाइल

MG Windsor EV Inspire Edition भारत में लॉन्च, सिर्फ 300 लोग ही खरीद पाएंगे ये इलेक्ट्रिक कार, जानें फीचर्स और कीमत

MG Windsor EV Inspire Edition Launched in India
ऑटोमोबाइल

मारुति ने दिखाई WagonR EV की पहली झलक! मिलेगी 270Km की रेंज और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

Maruti WagonR EV
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.