Car Delivery Checklist: नई कार लेने जा रहे हैं? डिलीवरी से पहले जरूर चेक करें ये चीजें, वरना हो सकती है परेशानी

डिलीवरी के समय सबसे पहले कार की बाहरी बॉडी को ध्यान से देखें। किसी भी हिस्से में खरोंच, डेंट या पेंट की गड़बड़ी तो नहीं है, यह जरूर चेक करें। यह निरीक्षण दिन की रोशनी या तेज लाइट में करें ताकि छोटी से छोटी खामी भी नजर आ सके। अगर किसी हिस्से का रंग बाकी बॉडी से थोड़ा अलग दिखे तो इसका मतलब है कि वहां पहले टच-अप किया गया हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डीलर को बताएं।