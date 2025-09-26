दिल्ली में कार सस्ती, लेकिन मुंबई में महंगी: जानिए शहर बदलते ही क्यों बदल जाती है गाड़ी की कीमत?

Car Price Difference Between States in India: भारत में जब भी कोई नई कार खरीदने की सोचता है, तो अक्सर ये सवाल दिमाग में आता है कि एक ही मॉडल की कार अलग-अलग शहरों में अलग कीमत पर क्यों मिलती है? उदाहरण के लिए, दिल्ली में जिस कार की कीमत सबसे कम होती है वही कार मुंबई या बेंगलुरु में थोड़ी महंगी होती है। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण होते हैं, जिससे शहर बदलते ही गाड़ियों की कीमत बदल जाती है।