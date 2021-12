दिल्ली की सड़क पर अब नहीं दिखेंगे 10 साल से पुराने डीज़ल वाहन, जानिए क्या है सरकार का आदेश

दिल्ली की सड़क पर अब आपको ऐसे डीज़ल वाहन चलते नहीं दिखाई देंगे, जो 10 साल से पुराने है। इसके लिए हाल ही में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है।

Published: December 17, 2021 09:45:41 am

नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली के निवासी है और आपके पास ऐसे डीज़ल वाहन है जो 10 साल से पुराना है, तो जल्द ही आप इसे सड़क पर नहीं चला पाएंगे। इसकी वजह है हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया नया आदेश। इस नए आदेश के अनुसार दिल्ली के ऐसे सभी डीज़ल वाहन, जो 10 साल से पुराने हैं, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर फिर भी कोई ऐसा करता है, तो उसे गैर-कानूनी माना जाएगा।

Diesel vehicles older than 10 years to be deregistered