सितंबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री में नंबर 1 बनी ये कंपनी, Ather ने बनाई टॉप 3 की जगह

Electric Two Wheeler Sales September 2025 (Image: TVS Motor)
Electric Two Wheeler Sales September 2025: भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में सितंबर 2025 में एक बार फिर से रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है। टीवीएस ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर बेचकर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है, जबकि एथर ने लगातार कोशिशों के बाद टॉप 3 में जगह बनाई है। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री लगातार घटती नजर आई है और हीरो मोटोकॉर्प की Vida ने भी तेजी दिखाई है।
सितंबर में टीवीएस ने कुल 21,052 यूनिट्स के साथ बिक्री में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर बजाज की चेतक स्कूटर रही है जिसकी 17,972 यूनिट्स की बिक्री हुई है। टीवीएस की लगातार मजबूत बिक्री ने इसे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना दिया है।
एथर एनर्जी ने इस बार लगभग 16,558 यूनिट्स की बिक्री कर ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया है। एथर लंबे समय से टॉप 3 में आने की कोशिश कर रहा था और अब दक्षिण भारत के बाहर के बाजारों में भी इसका दबदबा बढ़ा है। एथर का कहना है कि वह दक्षिणी राज्यों में नंबर-1 ब्रांड है और अब गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे मध्य भारत के राज्यों में तेजी से अपने आउटलेट बढ़ा रहा है।
ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री इस साल लगातार घटती रही है। कंपनी ने बताया कि साल की शुरुआत में रजिस्ट्रेशन संबंधी दिक्कतों की वजह से बिक्री अस्थायी रूप से कम हुई थी, लेकिन उसके बाद भी बिक्री में सुधार नहीं आया। सितंबर में ओला की बिक्री केवल 12,223 यूनिट्स रही है।
हीरो मोटोकॉर्प की Vida ने सितंबर में 11,856 यूनिट्स की बिक्री कर महत्वपूर्ण बढ़त दिखाई है। Vida की नई बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) योजना ने इसकी कीमत को किफायती बनाकर बिक्री को बढ़ावा दिया है। यह ओला के करीब पहुंच चुकी है और भविष्य में टॉप 3 में जगह बनाने की संभावना बढ़ रही है।
कुल मिलाकर, सितंबर 2025 का महीना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में बदलाव और प्रतिस्पर्धा का महीना रहा है। टीवीएस और बजाज ने अपनी पकड़ मजबूत की, एथर ने टॉप 3 में जगह बनाई और Vida ने ओला के करीब पहुंचकर भविष्य के लिए रोमांचक संकेत दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग