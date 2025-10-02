सितंबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री में नंबर 1 बनी ये कंपनी, Ather ने बनाई टॉप 3 की जगह

एथर एनर्जी ने इस बार लगभग 16,558 यूनिट्स की बिक्री कर ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया है। एथर लंबे समय से टॉप 3 में आने की कोशिश कर रहा था और अब दक्षिण भारत के बाहर के बाजारों में भी इसका दबदबा बढ़ा है। एथर का कहना है कि वह दक्षिणी राज्यों में नंबर-1 ब्रांड है और अब गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे मध्य भारत के राज्यों में तेजी से अपने आउटलेट बढ़ा रहा है।