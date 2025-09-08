FASTag Annual Pass: कौन लोग नहीं ले सकते इसका लाभ? कहीं आपकी गाड़ी भी तो इस लिस्ट में नहीं?

FASTag Annual Pass Eligibility: 15 अगस्त 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और NHAI ने FASTag Annual Pass लॉन्च किया था। यह एक प्रीपेड टोल पेमेंट पास है जो निजी वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाना है। 2025-26 में इसकी कीमत 3000 रुपये रखी गई है और यह एक साल या 200 टोल पास तक वैलिड रहेगा, जो भी पहले पूरा हो जाए, मान लिया जाएगा।