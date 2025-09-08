Patrika LogoSwitch to English

FASTag Annual Pass: कौन लोग नहीं ले सकते इसका लाभ? कहीं आपकी गाड़ी भी तो इस लिस्ट में नहीं?

FASTag Annual Pass Eligibility: जानें कौन ले सकता है और कौन नहीं, कीमत, वैधता और ऑनलाइन एक्टिवेशन की पूरी प्रक्रिया। वाहन मालिकों के लिए 2025-26 में यह पास कैसे फायदेमंद है, पढ़ें।

भारत

Rahul Yadav

Sep 08, 2025

FASTag Annual Pass Eligibility
FASTag Annual Pass Eligibility (Image: Gemini)

FASTag Annual Pass Eligibility: 15 अगस्त 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और NHAI ने FASTag Annual Pass लॉन्च किया था। यह एक प्रीपेड टोल पेमेंट पास है जो निजी वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाना है। 2025-26 में इसकी कीमत 3000 रुपये रखी गई है और यह एक साल या 200 टोल पास तक वैलिड रहेगा, जो भी पहले पूरा हो जाए, मान लिया जाएगा।

कौन ले सकता है FASTag Annual Pass?

यह पास केवल निजी, नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए है। पात्र वाहन में निजी कार, जीप और वैन शामिल हैं। पास लेने के लिए वाहन में एक्टिव FASTag होना चाहिए जो वैलिड वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) से लिंक हो। एक वाहन के लिए केवल एक ही एनुअल पास लिया जा सकता है।

कौन नहीं ले सकता FASTag Annual Pass?

कुछ वाहन इस पास के लिए योग्य नहीं हैं। इसमें कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, बस, टैक्सी या किसी भी व्यावसायिक काम में इस्तेमाल होने वाले वाहन शामिल हैं। इसके अलावा केवल चेसिस नंबर से रजिस्टर्ड वाहन (VRN अपडेट जरूरी), VAHAN डेटाबेस में वेरीफाई न किए गए वाहन और राज्य राजमार्ग या नगरपालिका टोल रोड वाले वाहन पास के लिए योग्य नहीं हैं।

FASTag Annual Pass कैसे एक्टिवेट करें?

FASTag Annual Pass को ऑनलाइन आसानी से एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके लिए Rajmarg Yatra ऐप डाउनलोड करें या NHAI वेबसाइट पर जाएं। मोबाइल नंबर या VRN से लॉगिन करके एलिजिबिलिटी चेक करें। वाहन और FASTag डिटेल्स भरें, RC, ID प्रूफ, पता प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। 3000 रुपये का भुगतान UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करें। आमतौर पर 2 घंटे के भीतर एक्टिवेशन का SMS मिल जाता है।

FASTag Annual Pass के फायदे?

FASTag Annual Pass लेने से टोल प्लाजा पर तेजी से गुजरना आसान हो जाता है और बार-बार वॉलेट रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती है। यह नियमित यात्रियों के लिए किफायती है, ट्रैफिक जाम, ईंधन की खपत को कम करता है। पास 200 टोल पास तक या एक साल की वैधता तक काम करता है।

FASTag Annual Pass: कौन लोग नहीं ले सकते इसका लाभ? कहीं आपकी गाड़ी भी तो इस लिस्ट में नहीं?

