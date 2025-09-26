GST on Tickets: रेल टिकट, फ्लाइट, बस टिकट, कैब सर्विस पर कितना लगता है जीएसटी?

इकोनॉमी क्लास टिकट पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी इस पर 5% GST लगता था और अब भी यही दर है। लेकिन बिजनेस क्लास टिकट अब महंगे हो जाएंगे। पहले इस पर 12% GST था अब इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बिजनेस क्लास में सफर अब करीब 6% महंगा हो गया हैं।